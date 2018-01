Dit wordt het nieuws: Zaak politiemol Mark M. verder, start Australian Open

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zaak tegen politiemol Mark M. gaat verder

De zaak tegen Mark M., de politiemol uit Weert, gaat verder. M. werd in 2015 aangehouden omdat het vermoeden bestaat dat hij geheime informatie uit het politiesysteem kopieerde en verhandelde aan criminelen. Vanaf 2011 zou hij ruim 28.000 keer onbevoegd hebben gezocht naar gevoelige informatie en duizenden vertrouwelijke documenten hebben gekopieerd. Hij wordt onder meer verdacht van corruptie, computervredebreuk, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Start Australian Open

In Melbourne begint maandag de eerste Grand Slam van het jaar. In de 106e editie van het toernooi is Roger Federer titelverdediger bij de mannen. Hij is door de afwezigheid van Andy Murray en omdat Rafael Nadal en Novak Djokovic in aanloop naar het toernooi met blessures kampten, ook dit jaar een belangrijke kanshebber. Bij de vrouwen is titelverdediger Serena Williams er niet bij. Ze is na de bevalling van haar dochter nog niet topfit. Robin Haase, Kiki Bertens en Richel Hogenkamp zorgen voor de Nederlandse inbreng.

Hoger beroep verdachten Posbankmoord

De verdachten van de moord op trimmer Alex Wiegmink op de Posbank staan opnieuw voor het hof in Arnhem. De beide mannen, die in 2016 na dertien jaar tegen de lamp liepen, kregen van de rechtbank 14 en 16 jaar celstraf, maar zijn in beroep gegaan. Op 20 januari 2003 kwam slachtoffer Wiegmink niet thuis na een rondje hardlopen op de Posbank bij Rheden. Zijn lichaam werd later gevonden in een uitgebrande auto in het Noord-Brabantse Erp.

Raad van State besluit over naam en titels buitenechtelijke zoon Prins Carlos

De Raad van State behandelt het finale bezwaar van prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, om zijn buitenechtelijke zoon Hugo Klynstra zijn naam en titel te laten dragen. De 21-jarige Klynstra maakte in maart 2015 gebruik van zijn wettelijk recht om een naamswijziging aan te vragen en voortaan als Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme door het leven te gaan. Hij wil als zodanig ook worden ingeschreven in het filiatieregister van de Hoge Raad van Adel. Prins Carlos verzet zich daartegen, maar heeft tot dusver alle processen verloren.

En verder:

- Begint de week van de circulaire economie.

- Is het Blue Monday, de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar, die veroorzaakt zou worden door het feit dat veel goede voornemens al in de eerste dagen van het jaar zijn gesneuveld. Volgens kenners is er echter weinig aan de hand en is de dag net als vrijdag de dertiende iets waar je in gelooft of niet.

- Maakt het Hof een tussentijdse beslissing in de zaak in hoger beroep van webcamafperser Aydin C.. Het gaat om beslissingen over een reeks wensen van de verdediging en over het verzoek van het Openbaar Ministerie om C. te laten observeren in het Pieter Baan Centrum.

TV-tip: Wat verdien je?

22.15-23.00 uur op NPO1: Vaak ­strijden de teams in een kennisquiz om een geldprijs die ze zelf mee naar huis mogen nemen. In Wat verdien je? spelen twee panels om een bonus die ze aan het einde weg moeten geven. Het is alleen de vraag aan wie. Want wie werkt er nu het hardst? De huisarts, chirurg of ambulancemedewerker?

Weer:

Het is maandagochtend eerst nog fris vanwege een stevige wind die er staat. De gevoelstemperaturen kunnen daarbij onder het vriespunt duiken. Later op de ochtend trekken vanuit het westen regenbuien over het land, die eigenlijk de rest van de dag aanhouden. Lokaal kan het daarbij lange tijd hard regenen. De temperatuur stijgt naar een graad of 6.

