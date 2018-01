Dit wordt het nieuws: EK shorttrack in Dresden, NK Veldrijden in Surhuisterveen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Mogelijk meer duidelijk over positie Moorlag

Over het lot van het in opspraak geraakte PvdA-Kamerlid William Moorlag komt mogelijk dit weekend meer duidelijkheid. Ingewijden houden er rekening mee dat de onderzoekscommissie zaterdag of zondag rapport uitbrengt over de vraag of Moorlag "nog geloofwaardig'' is als Kamerlid. De politicus ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van een sociale werkplaats arbeidsgehandicapten in dienst heeft genomen via een schijnconstructie. De rechter stelde hem in een door de FNV aangespannen zaak in het ongelijk. De kwestie ligt extra gevoelig omdat de PvdA van de strijd tegen schijnconstructies een speerpunt heeft gemaakt.

EK shorttrack

In het Duitse Dresden gaat het EK shorttrack verder. Op de tweede dag worden de halve finale en finale van de 1500 meter dames en heren verreden evenals de kwartfinale, halve finale en finale voor de dames op de 500 meter. Ook zijn de halve finales voor de relay voor zowel de dames als de heren. Onder andere Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof komen in actie.

Nieuwe gouverneur Virginia start na belangrijke verkiezingen

De Amerikaanse Democraat Ralph Northam gaat aan de slag als de nieuwe gouverneur van Virginia, na belangrijke verkiezingen. De verkiezingen in de Amerikaanse staat golden namelijk als een belangrijke proef voor de regering Trump en de Republikeinen. De Democraat Northam wist in november van vorig jaar 52 procent van de stemmen te verzamelen. De Republikeinse kandidaat, Ed Gillespie, bleef steken op 46 procent. De staat blijft daarmee in handen van de Democraten en hun streven, om het maatschappelijk verzet tegen het beleid van Trump om te zetten in een verkiezingwinst, werd behaald.

En verder:

- Wordt de wintertelling gehouden van het aantal ooievaars in Nederland.

- Vindt het NK Veldrijden plaats in Surhuisterveen.

TV-tip: Innocent

22.40-23.35 uur op NPO2: Na zeven jaar achter de tralies te hebben gezeten voor de moord op zijn vrouw wordt Davids veroordeling teruggedraaid vanwege fouten van justitie. Hoewel hij nog steeds verdachte is, wordt de zaak opnieuw onderzocht door een team onder leiding van Cathy Hudson. Want is David wel zo onschuldig als hij beweert?

Weer:

Zaterdag is een droge dag. In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon vaker door, in het noorden blijft het wel lang bewolkt. Het wordt uiteindelijk 4 tot 7 graden. Zondag schijnt de zon vaker, in het zuiden is het zelfs zonnig. Het wordt 3 tot 6 graden. Maandag neemt in de loop van de dag de bewolking toe en later in de middag gaat het vanuit het westen regenen. Vanaf dinsdag is het wisselvallig winterweer met winterse buien, soms ook met onweer.

