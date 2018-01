Dit wordt het nieuws: Zitting in zaak dood Anne Faber, herstel hotline Korea's

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Eerste pro-formazitting verdachte in zaak Anne Faber

Michael P. staat voor het eerst voor de rechter in een zogeheten pro-formazitting in de zaak over de vermissing en dood van de 25-jarige Anne Faber. De 27-jarige P. wordt verdacht van moord of doodslag, ontvoering en verkrachting. P. is al eens veroordeeld voor de verkrachting en mishandeling van twee minderjarige meisjes. In die zaak wilde hij niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Hierdoor zat P. niet vast in een gesloten inrichting, maar in een kliniek in Den Dolder, waar hij meer vrijheden had. Voor de zaak rond de dood van Anne Faber, heeft P. wel gezegd mee te willen werken aan een onderzoek naar zijn geestelijke gezondheid.

OM komt met strafeisen in zaak aanschaf dienstauto's politie en Defensie

Het Openbaar Ministerie komt met de strafeisen in de zaak die draait om corruptie bij de aanschaf van dienstauto's voor de politie en Defensie. In totaal elf verdachten staan terecht. Het gaat om zes (ex-)ambtenaren en vijf verkopers uit de autobranche, met Jacques H. als hoofdverdachte. Het onderzoek naar de kwestie begon in 2011 na een tip van een klokkenluide en leverde een groep van 37 verdachten op. Een aantal van hen kwam er met een geldboete of een taakstraf vanaf. Een paar auto-importeurs schikten hun zaak met justitie; importeur Pon betaalde een bedrag van 12 miljoen euro.

Koning Willem-Alexander ontvangt nieuwe ambassadeur Verenigde Staten

Pete Hoekstra, de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, zal woensdag in Paleis Noordeinde zijn geloofsbrieven aan Koning Willem-Alexander aanbieden. Dergelijke geloofsbrieven zijn schriftelijke bewijsstukken dat iemand bevoegd is benoemd te worden tot een bepaalde functie. Hoekstra kwam vorig jaar in opspraak omdat hij in een interview met een verslaggever van Nieuwsuur eerdere uitspraken over het feit dat er in Nederland gebieden zijn waar je beter niet kunt komen, ontkende.

Herstel van militaire hotline tussen Noord- en Zuid-Korea

Noord- en Zuid-Korea hebben met ingang van woensdag weer de beschikking over een militaire hotline. Het noorden heeft technisch onderhoud voltooid waardoor de speciale verbinding tussen de Korea's is hersteld. Het is een van de stappen die beide landen hebben gezet om het contact met elkaar wat op te schroeven. Eerder werd bekend dat het noorden een delegatie van atleten, officials en supporters stuurt naar de Olympische Winterspelen die komende maand in Zuid-Korea worden gehouden.

En verder:

- Wordt de hoogste waterstand tot nu toe verwacht bij Lobith. De waterstand zal daar woensdag naar verwachting uitkomen op zo'n 14,70 meter boven NAP.

- Loopt de wapenstilstand tussen Colombia en de Colombiaanse guerrillabeweging ELN officieel af.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de arbeidspositie van veertigers.

TV-tip: Steenrijk, straatarm UK

20.30-21.30 uur - SBS6: De realityserie Steenrijk, straatarm, waarin een rijk en arm gezin een week lang ruilt van huis, budget en leven, was dit jaar een groot tv-succes. Het programma waarvoor momenteel nieuwe Nederlandse afleveringen worden gemaakt, werd eerder al in Groot-Brittannië uitgezonden. Deze afleveringen zijn nu ook in Nederland te zien.

Weer:

Het is woensdag eerst nog bewolkt en er valt regen. Richting de middag wordt het droger, maar het blijft dan wel grotendeels bewolkt. Alleen in het zuiden is er in de middag kans op wat zon. Het wordt maximaal 9 graden.

