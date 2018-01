Dit wordt het nieuws: Zaak 'Tattookillers', uitreiking prijs omroepman/vrouw

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verkiezing omroepman/vrouw van het jaar

In Hilversum wordt de prijs uitgereikt voor de omroepman of vrouw van 2017. Vorig jaar werd de prijs, die elk jaar wordt uitgereikt door Broadcast Magazine, gewonnen door Floortje Dessing. Het jaar daarvoor won Humberto Tan. De prijs wordt uitgereikt sinds 1991; in dat jaar won Boudewijn Paans.

Zaak 'Tattookillers' vervolgd

De zaak tegen vier zogenoemde 'Tattookillers' (alle verdachten hebben een grote Chinese tattoo op hun rug) gaat verder. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van mede-Tattookiller Kuut. Diens toegetakelde lichaam werd in maart 2009 in de duinen bij Hoek van Holland aangetroffen. Hij was gemarteld, gestoken, en zijn keel was doorgesneden. Afgelopen zomer besloot het Openbaar Ministerie dat er meer onderzoek nodig was naar een bekentenis die een getuige in 2013 aflegde.

Verdachten aanslag Istanbul horen straf

In totaal 26 verdachten, waarvan drie hoofdverdachten, krijgen te horen welke straf ze krijgen voor de aanslag in de buurt van de Blauwe Moskee van de Turkse stad Istanbul. Daarbij kwamen op 12 januari 2016 twaalf Duitse toeristen om het leven, zestien mensen raakten bij de aanslag gewond. De aanslag werd uitgevoerd door Nabil Fadli, een Syriër die banden zou hebben met Islamitische Staat.

En verder:

- Gaat in de Amsterdamse RAI de Horecava van start. Dit is een vakbeurs voor horecaprofessionals in de foodservice industrie.

- Beschrijving: Brengen minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) een werkbezoek aan het vernieuwde zenuwcentrum van de luchtverkeersleiding op Schiphol.

TV-tip: Zomer in Zeeland

20.30-21.30 uur - SBS6: In Dokter Tinus verhuisde een arrogante chirurg van Amsterdam naar een klein dorp. Terwijl we wachten op het volgende seizoen, doet de arrogante columnist Sjors Mulder Tinus' stappen in Zomer in Zeeland nog eens dunnetjes over als hij met zijn kroost van Amsterdam naar het gehucht Lekzand in Zeeland verhuist.

Weer:

Het kan maandag nog steeds flink waaien aan de kust en boven het IJsselmeer. De oostenwind is in de rest van het land matig. Overdag loopt het kwik op tot 5 graden in het zuidoosten tot ongeveer het vriespunt in het noorden. Wel schijnt de zon volop. (Bron: KNMI)

