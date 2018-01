Dit wordt het nieuws: Aanslag Charlie Hebdo herdacht, Duitse formatie hervat

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Frankrijk herdenkt aanslag Charlie Hebdo

De Franse president Emmanuel Macron is bij de herdenking van de aanslag op het kantoor van het Frans satirisch weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Daar drongen op 7 januari 2015 twee gewapende mannen het pand binnen en werden twaalf mensen gedood. Wat volgde was een klopjacht naar de daders en verschillende andere betrokkenen. De aanslag werd gezien als een aanval op de vrijheid van meningsuiting en tienduizenden mensen gingen naderhand uit protest tegen de aanslag de straat op in Parijs.

Verkennende gesprekken coalitievorming Duitsland gaan verder

De christendemocratische CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel en de sociaal-sociaaldemocraten (SPD) starten een nieuwe fase verkennende gesprekken over de vorming van een nieuwe Duitse regering. Ze willen zondag beslissen of ze al dan niet volledige coalitiegesprekken willen houden vanaf 12 januari. Een hernieuwde 'grote coalitie' met de SPD is de grootste kans voor Merkel op een vierde termijn als kanselier. Eerdere besprekingen over de vorming van een alliantie met twee andere partijen mislukten.

Mars en Jupiter in bijzondere stand ten opzichte van elkaar

Zondagochtend vanaf 6.30 uur is laag aan de zuidoostelijke hemel een bijzonder fenomeen met het blote oog te zien. De planeten Jupiter en Mars staan dan extreem dicht bij elkaar. Jupiter is de helderste van de twee. Mars is pal onder Jupiter te zien, met een opvallende oranje kleur. De volgende keer dat de planeten ogenschijnlijk zo dicht bij elkaar staan, is pas weer in maart 2020.

En verder:

- Vindt in Wijchen het Nederlands kampioenschap Oliebollen Eten Onderwater plaats.

- Worden er vervroegde verkiezingen gehouden in Noord-Cyprus.

TV-tip: Lethal Weapon

20.30-21.25 uur - RTL7: Het komt niet vaak voor dat een op een film gebaseerde serie de moeite waard is, maar Lethal Weapon vormt een uitzondering op die regel. Het concept van een roekeloze rechercheur in de problemen en een serieuze collega, gecombineerd met een humor en drama, maakt Lethal Weapon tot een eenvoudig succes.

Weer:

Na het een koude nacht, waarin temperaturen lokaal rond de 0 graden liggen of zelfs net onder het vriespunt, blifjt het zondag ook overdag fris. De temperaturen lopen op tot maximaal 4 graden. De zon laat zich wel regelmatig zien, maar met een stevige wind uit het noordoosten voelt het extra koud aan.

