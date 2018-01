Dit wordt het nieuws: Uitspraak zaak filmen minderjarigen, Erdogan naar Parijs

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak filmen minderjarigen door volleybaltrainer

Een 28-jarige volleybaltrainer uit Berlicum krijgt te horen welke straf hij krijgt voor ontucht met een minderjarige speelster en het stiekem filmen van vele jonge meisjes in hotel- en kleedkamers. Eerder werd tegen de verdachte, Vincent M., een jaar celstraf geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. M. trainde beachvolleybalsters in Eindhoven en zaalvolleybalsters in het Brabantse dorpje Zeeland. Een 14-jarige volleybalster betrapte hem in maart, toen hij haar met zijn mobiele telefoon van onder de deur van een kleedhokje probeerde te filmen.

President Macron ontvangt Turkse president Erdogan in Parijs

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan brengt een bezoek aan Frankrijk voor een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. Erdogan wil de Turks-Franse betrekkingen bespreken, maar ook thema‘s als de oorlog in Syrië en de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden komen aan bod. Macron wil daarnaast ook over mensenrechten praten. Eerder riep Erdogan op tot verbetering van de politieke betrekkingen, na een jaar van hevige debatten en meningsverschillen met verschillende landen van de Europese Unie.

Kandidaatstelling verkiezingen Sint Maarten van start

Op het eiland Sint Maarten kunnen personen die mee willen doen aan de verkiezingen zich officieel kenbaar maken als kandidaat. De verkiezingen op Sint Maarten zijn uitgeroepen nadat de regering van minister-president William Marlin eind vorig jaar naar huis werd gestuurd door het parlement vanwege diens weigering voorwaarden van Nederland te erkennen voor het leveren van noodhulp. Het eiland heeft de noodhulp hard nodig na het spoor van vernieling dat orkaan Irma achterliet op het eiland. Nederland heeft inmiddels toegezegd dat er geld beschikbaar komt.

En verder:

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers uit 2015 over hoe de tevredenheid met het leven samenhangt met de tevredenheid over de woning en de woonomgeving.

- Wordt in Tokio de eerste tonijn van het jaar geveild. Meestal gaat de eerste tonijn voor een extreem hoog bedrag onder de hamer.

- Het Rotterdams Philharmonisch Orkest viert eeuwfeest met Rotterdammers uit de hele stad. In het jubileumjaar zijn bij elk concert honderd bewoners van steeds een andere wijk welkom.

TV-tip: Django Unchained

20.00-23.30 uur - RTL7: Quinten Tarantino heeft het westerngenre weer nieuw leven ingeblazen. Dat is vooral te danken aan zijn zowel slimme als controversiële besluit om deze film te maken over het zuiden van de VS tijdens de slavernij. Django Unchained is zowel bruut, als intiem en humoristisch en heeft een boven alles een sterke cast.

Weer:

Het wordt vrijdag wisselvallig weer. Naast dat van tijd tot tijd de zon schijnt, zijn er ook perioden met buien. Daarnaast kan het in de middag in de kustregio ook weer stevig gaan waaien. Het wordt 8 tot 10 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg