Dit wordt het nieuws: Staking in streekvervoer, strafzaak bestuurders Satudarah

Landelijke staking medewerkers streekvervoer

Medewerkers van verschillende streekvervoerders in het hele land leggen het werk neer. Hierdoor rijden er gedurende de gehele dag minder of geen streekbussen en regionale stoptreinen. De werknemers willen afspraken over een vermindering van de werkdruk en een loonsverhoging van 3,5 procent, maar tot dusver worden ze hierin niet tegemoet gekomen. Als de werkgevers geen toezeggingen doen, zullen er "meer en langduriger" stakingen volgen, meldt de FNV.

ADP toont doorberekening loonstrookjes 2018

Eind januari krijgen veel Nederlanders hun eerste loonstrook van het nieuwe jaar. Loonstrookverwerker ADP presenteert donderdag een doorberekening van de loonstrook in 2018 per inkomensgroep en per sector. Ook de werkgeverslasten worden onder de loep genomen. Afgelopen december liet minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken al weten dat het overgrote deel van de werkenden in januari een hoger nettoloon zal ontvangen.

Strafzaak tegen bestuursleden Satudarah van start

De strafzaak tegen een drietal bestuurders van motorclub Satudarah gaat van start. De drie worden samen met de nog voortvluchtige Michel B., oprichter van de motorclub, verdacht van deelname aan criminele organisatie en wapenbezit. Eerder werden in dezelfde zaak twee bestuursleden vrijgelaten. Ze moesten zich wel aan de voorwaarde houden dat ze geen activiteiten zouden verrichten voor Satudarah. Ook moesten ze hun paspoorten inleveren.

Presentatie Team Sunweb

Bij de ploegpresentatie van Sunweb in Berlijn wordt meer bekendgemaakt over de plannen van de Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin in het jaar 2018. Vorige maand werd al bekend dat Dumoulin in ieder geval de Giro d'Italia zal rijden. Hij wist de Giro vorig jaar als eerste Nederlander op zijn naam te schrijven. Het is nog niet duidelijk of Dumoulin naast de Giro ook de Tour de France zal gaan rijden.

En verder:

- Verricht het NFI sectie op het lichaam van de 18-jarige Remon Bruinsma die in Leeuwarden in de Noordsingel werd gevonden.

- Wordt de aflevering uitgezonden van Floortje naar het einde van de wereld, waarin presentatrice Floortje Dessing vast kwam te zitten in het door oorlog verscheurde Jemen.

- Spelen de Nederlandse handballers een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije.

TV-tip: The X-files

21.00-22.00 uur - FOX: Mulder en Scully pakken de draad weer op waar ze aan het einde van seizoen tien waren gebleven. Hoe zit het bijvoorbeeld met de overheidssamenzwering die ervoor zorgde dat mensen bij een vaccinatie buitenaards DNA kregen ingespoten? Het directe gevaar wendde het FBI-duo af, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost.

Weer:

Het is donderdagochtend eerst even droog, maar later trekken er vanuit het zuidwesten buien over het land. De kans op regen houdt 's middags aan en neemt pas richting het einde van de avond af. Verder staat er net als woensdag zowel overdag als 's avonds een harde wind. Lokaal is er kans op windkracht zeven. Ook moet weer rekening gehouden worden met enkele stevige windstoten.

