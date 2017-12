Dit wordt het nieuws op Oudjaarsdag

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nederlanders vieren oud en nieuw

Het is zondag Oudjaarsdag en dat betekent dat er in Nederland, maar natuurlijk ook daarbuiten, stilgestaan wordt bij de overgang van 2017 naar 2018. Het eiland Tsonga zal als een van de eerste landen het begin van 2018 gaan vieren. In Nederland zal in Den Haag het nationale aftelmoment plaatsvinden. Traditiegetrouw wordt er natuurlijk ook weer veel vuurwerk afgestoken. Dit mag officieel tussen 18.00 uur 's avonds en 2.00 uur 's nachts. Oud en nieuw staat daarnaast natuurlijk ook in het teken van de oliebol. Wij zetten de feiten en fabels op een rijtje.

Bekendmaking schaatsers Pyeongchang

In Thialf wordt bekendgemaakt welke Nederlandse schaatsers mogen deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Het evenement in Zuid-Korea begint op 8 februari. De afgelopen dagen zijn in Heerenveen de meeste olympische tickets verdeeld, zondag wordt alleen nog duidelijk welke schaatsers een aanwijsplek krijgen.

Oudejaarsconference Guido Weijers

Guido Weijers houdt zondag de traditionele Eindejaarsconference in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Hij zal op een grappige manier terugblikken op het afgelopen jaar. Weijers liet al weten dat de Amerikaanse president Donald Trump iemand is waar hij dankbaar inspiratie uit put voor zijn achtste oudejaarsconference.

En verder:

- Wordt er in het Iraakse Basra voor het eerst sinds 2003 een theater geopend.

- Wordt in Dubai tijdens oud en nieuw een recordpoging gedaan. Het is de bedoeling dat er de grootste lichtshow ter wereld gegeven wordt.

Weer:

Oudjaarsdag zal nat beginnen met vrijwel overal regen en bewolking. Ook waait het 's ochtends hard, met aan de kust windsnelheden tot 90 kilometer per uur. In de middag wordt het droger, met uitzondering van het oosten en zuidoosten. Tijdens de avond en rond middernacht komen er buien vanuit het westen het land in. De temperatuur stijgt zondag overdag tot tussen de 11 en 13 graden. Na middernacht gaat de temperatuur langzaam dalen tot een graad of 6. De zuidwestelijke wind is dan afgezwakt naar matig tot krachtig. Vanwege de combinatie van wind en vuurwerk is er op sommige plekken smogvorming.

