Dit wordt het nieuws: Vuurwerkverkoop van start, Besluit over misbruiker dochter

Vuurwerkverkoop van start

Donderdag begint de officiële vuurwerkverkoop in Nederland. De verkoop zal drie dagen duren. Omdat Oudjaarsdag op een zondag valt, mag er op deze dag geen vuurwerk worden verkocht. Op Oudjaarsdag gelden vaste tijden voor het afsteken van vuurwerk en kunnen gemeenten binnen aangewezen zones het afsteken van vuurwerk verbieden. Zoals in de buurt van een ziekenhuis, dierenasiel en kinderboerderij.

No Surrender-baas moet voorkomen

Henk Kuipers moet donderdag voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen, waar wordt besloten over zijn voorlopige hechtenis. De No Surrender-baas zit vast om fraude, geweldsdelicten en afpersing.

Rechter beslist over vrijlating misbruiker dochter

De rechtbank in Groningen doet donderdag uitspraak over de vrijlating van een 58-jarige man die in 2012 werd veroordeeld tot tien jaar cel voor het verkrachten en bezwangeren van zijn destijds 11-jarige dochter. Het meisje beviel in 2011 tijdens een schoolexcursie. Ze zou in de voorgaande jaren honderden keren zijn misbruikt. Omdat de man inmiddels tweederde van zijn straf heeft uitgezeten, kan hij vrijkomen. Het Openbaar Ministerie wil dat de man, die zich niet naar wens gedraagt in de gevangenis, langer vast blijft zitten.

500 meter vrouwen en 10 kilometer mannen

De Nederlandse schaatsers zijn toe aan dag 3 van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). In Thialf staan donderdag de 500 meter voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen op het programma. Bij de langste afstand komen onder anderen regerend olympisch kampioen Jorrit Bergsma, revelatie Bob de Vries en uiteraard Sven Kramer in actie.

En verder:

- Maakt het AD de complete uitslag van de oliebollentest bekend.

- Keert de gemeenteraad van Den Haag terug van reces om te praten over de bouw van het nieuwe cultuurcomplex dat is stilgelegd. Volgens de gemeente is er ''een issue'' met de bouwer. Wat die kwestie is, wil de gemeente ''in het belang van het goede gesprek'' met de bouwer niet zeggen. Het is ook niet bekend wanneer de bouw wordt hervat.

TV-tip: Floortje naar het einde van de wereld

21.30-22.25 uur - NPO1: In een vers seizoen gaat Floortje op bezoek bij de Atchleys, die al achttien jaar in complete isolatie leven in Alaska. Het stel is net onderweg naar huis van hun jaarlijkse boodschappentrip als Floortje met ze meereist terug naar het enige bewoonde plekje aan de 450 km lange Nowitna Rivier.

Weer:

Donderdag is er volgens het KNMI kans op 'korrelhagel'. Ook kunnen er buien voorkomen, natte sneeuw en onweer. Met andere woorden, geen buitenweer. Met name het noorden zal het te verduren krijgen. De wind is over het algemeen matig, maar kan aan de kust krachtig worden of zelfs hard. De middagtemperatuur komt niet ver boven de 5 graden uit.

