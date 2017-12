Dit wordt het nieuws op Eerste Kerstdag

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Urbi et orbi

Paus Franciscus houdt ten overstaan van de doorgaans vele belangstellenden op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad om 12.00 uur zijn traditionele kersttoespraak. Met het 'urbi et orbi' (Latijn voor 'voor de stad en voor de wereld') leggen pausen traditioneel de nadruk op hun leiderschap van de wereldkerk. Vorig jaar stond de toespraak van de paus vooral in het teken van de gevolgen van het terrorisme, maar ook had hij speciale woorden voor de vluchtelingen.

Kersttoespraak koning Willem-Alexander

Tussen 13.00 uur en 13.10 uur wordt de jaarlijkse kersttoespraak van koning Willem-Alexander uitgezonden. De kerstboodschap is te zien bij verschillende omroepen, maar ook te zien op NU.nl. De toespraak is enkele dagen geleden al opgenomen in de woning van de koning en zijn gezin, villa Eikenhorst in Wassenaar. Over de inhoud van de kersttoespraak is vooraf weinig bekend. Vorig jaar sprak de koning over de groeiende tegenstellingen en extremen, maar riep hij ook op tot hoop, vrede en naastenliefde.

Deze kerstprogramma's zijn er op tv

Omroepen pakken zoals elk jaar uit met een aantal typische programma's of films voor kerst. Voor wie lekker op de bank tv wil kijken, hebben we een paar tv-tips op een rijtje gezet:

Home Alone 3 (13.55, SBS6), De Kerstmatinee 2017 van het Koninklijk Concertgebouworkest (14.15 uur, NPO 2), A Christmas Carol (14.25 uur, Net5), Home Alone 4 (15.00 uur, RTL4), 41e Circusfestival Monte Carlo (18.10, NPO1), Ice Age: A Mammoth Christmas (18.20, FOX), Sissi (18.25 uur, Net5), Best of Top 2000 a gogo (20.25 uur, NPO3) Kerstfeest op de Dam (20.25 uur, NPO1), The Christmas Show (20.30 uur, RTL4), Love Actually (20.30 uur, Net5), Die Hard 2 (20.30 uur, RTL7) My Big Fat Gypsy Christmas (22.25 uur, RTL5) Adele Live in New York (23.15 uur, NPO3), Toppers in Concert Christmas Party of the Year 2016 (23.40 uur, SBS6).

Een tip voor wie Eerste Kerstdag niet thuis doorbrengt

Tijdens Eerste en Tweede Kerstdag zitten veel mensen samen om tafel, maar minstens zoveel mensen trekken er tegelijkertijd op uit naar familie, vrienden of andere evenementen. En dat betekent dat er in veel woningen vaak niemand thuis is. Er vinden tijdens deze dagen dan ook twee keer zoveel inbraken plaats dan op een 'gewone' dag. Daarom zetten we een paar tips voor je op een rijtje om te voorkomen dat er ingebroken wordt.

Lees het NU.nl-jaaroverzicht

Voor wie rond de kerstboom terug wil blikken op het afgelopen jaar, hebben we natuurlijk het NU.nl-jaaroverzicht. Van verschillende rubrieken, van binnenland tot sport en van opmerkelijk tot achterklap, zijn er jaaroverzichten. U vindt ze hier. Daarnaast zijn er natuurlijk ook het jaarlijks terugkerende lezersmailoverzicht, kunt u de nieuwsquiz van het jaar spelen of vliegt u snel door onze 17 momenten van 2017.

En verder:

- Gaat om 9.00 uur 's ochtends traditiegetrouw de Top 2000 van start op NPO Radio 2.

- Is het een jaar geleden dat popster George Michael overleed.

Het weer op Eerste Kerstdag:

Net als in de afgelopen dagen is het ook op Eerste Kerstdag overwegend grijs en bewolkt. Er kan gedurende de dag ook wat motregen vallen, maar dat zal vaak van korte duur zijn. Er staat een matige wind uit het zuidwesten, die aan de kust aan kan trekken tot krachtig. Het wordt ongeveer 10 graden en heel misschien, laat de zon zich op sommige plekken even zien.

