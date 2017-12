Dit wordt het nieuws 2018: Holleeder, Winterspelen en koninklijk huwelijk

Binnenland

In 2018 gaat het langverwachte proces tegen Willem Holleeder van start. Op 5 februari vindt de eerste zitting plaats in de extra beveiligde rechtbank 'de bunker' in Amsterdam-Osdorp. Er zijn 59 zittingsdagen uitgetrokken voor de zaak die draait om de vermeende betrokkenheid van Holleeder bij verschillende liquidaties. Belangrijke getuigen zijn de zussen van Holleeder, Astrid en Sonja en zijn ex Sandra den Hartog.

Ook tbs wordt een belangrijk onderwerp in 2018. Zo wordt aan nieuwe wetgeving gewerkt om rechters meer mogelijkheden te geven tbs op te leggen aan verdachten die psychiatrisch onderzoek weigeren. Tegelijkertijd bekijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de wijze waarop bij re-integratie van gedetineerden met een psychische aandoening rekening wordt gehouden met de veiligheid van de samenleving.

En we komen te weten hoe de wapenuitrusting van de politie er in de toekomst uit gaat zien. De resultaten van tests met stroomstootwapens en bodycams worden bekend, mogelijk worden zij onderdeel van de uitrusting. Daarnaast zal in de tweede helft van het jaar de korte wapenstok worden vervangen door een uitschuifbare wapenstok.

Buitenland

Over de grens maar dichtbij huis zal het komend jaar voor de Britten een race tegen de klok worden om de deadline van 29 maart 2019 te halen wat betreft de uittreding uit de Europese Unie. 2018 zal voor de Britten, maar zo ook voor Europa dus een periode van transitie zijn waarin wordt gekeken naar hoe het Verenigd Koninkrijk zich moet terugtrekken en onder welke voorwaarden er een nieuwe relatie met de EU kan komen.

In de Verenigde Staten zullen vooral het Ruslandonderzoek en tussentijdse verkiezingen de boventoon voeren. In het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 zal het voor Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, lastig kunnen worden. Eerder heeft hij gelogen over zijn contact met de Russen en de kans is groot dat hij hier voor in 2018 wordt aangeklaagd.



Tijdens de tussentijdse verkiezingen maken de Democraten, althans zo blijkt uit de huidige peilingen, grote kans hun meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat terug te winnen en dat zal invloed hebben op het beleid van Trump en de houdbaarheid van zijn positie.

De relatie tussen de VS en Noord-Korea zal verder op de spits worden gedreven en komt mogelijk tot een confrontatie. De vraag is alleen wanneer dit zal zijn. "Nood-Korea zal haar kernwapens niet opgeven, want dat betekent het einde van Kim Jong-un", stelt deskundige Remco Breuker. "Dus de enige oplossing is dat de VS een stapje terugdoet, en ik zie nog geen signalen dat Trump dat zal overwegen."

En ook in 2018 blijft het Midden-Oosten getekend door conflicten. Islamitische Staat zal 'ondergronds' verder gaan nu het in Irak en Syrië grotendeels is verslagen, en de Syrische president Bashar al-Assad zal de oppositie in zijn land mogelijk verder terugdringen. Iran zal volgens kenner Paul Aarts het middelpunt zijn van onderlinge spanningen: Saudi-Arabië blijft opboksen tegen zijn gedoodverfde concurrent en de aanwezigheid van Iran in Syrië doormiddel van Hezbollah, zal Israël op de zenuwen blijven werken. Het steeds sterker wordende Hezbollah geldt namelijk als een belangrijke afschrikmacht voor Israël. Iran zal Hezbollah in Syrië niet op willen geven, stelt Aarts.



"Dus als Israël een serieuze aanval doet op militaire kampen van Hezbollah en Hezbollah slaat terug, dan heb je het begin van een nieuwe oorlog in Syrië waar ook de VS en Rusland bij betrokken zullen zijn. Veel hangt dus af van de zelfbeheersing aan beide kanten."

Politiek

De ellenlange formatie heeft kostbare regeringstijd afgesnoept van de coalitie. De plannen voor 2018 zijn deels nog gestoeld op het vorige kabinet, komend jaar moet het kabinet-Rutte III kleur op de wangen geven.

De plannen uit het regeerakkoord moeten verder worden uitgewerkt. Het liefst met een zo breed mogelijk draagvlak vanuit de oppositie en maatschappelijke partijen, maar de regering kan niet te lang op ieders goedkeuring wachten en het doen van teveel concessies schaadt het profiel van de regering. Rutte biedt een uitgestoken hand, maar niet met eindeloos geduld.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De ogen zijn dan vooral gericht op de PVV, die nu alleen in Den Haag en Almere op lokaal niveau vertegenwoordigd is.

Rotterdam wordt het toneel van een serieuze krachtmeting tussen de PVV en Forum voor Democratie. Hoewel de partij van Thierry Baudet in de havenstad samenwerkt met Leefbaar Rotterdam, wordt de verkiezing een interessante tweestrijd tussen de twee partijleiders in Den Haag die electoraal in dezelfde vijver vissen.

Economie

Waar de afgelopen jaren in het teken stonden van herstel na één van de grootste crises sinds de Tweede Wereldoorlog, zal in 2018 een aantrekkende economie centraal staan. De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau verwachten een economische groei van maar liefst 3,1 procent, een niveau dat sinds 2007 niet meer is gezien. De centrale bank denkt dat de economische opleving "zeer krachtig" blijft.



Verder zal de woningmarkt in het nieuws blijven komend jaar. Huizenprijzen in de grote steden zijn flink gestegen de afgelopen tijd. In de cijfers is nu ook te zien dat deze ontwikkeling zich als een olievlek verspreidt. Zo nemen nu ook de woningtransacties in regio's zoals Flevoland en Drenthe toe. Eerder sprak ING-hoofdeconoom Marieke Blom de verwachting uit dat op Amsterdam na, woningeigenaren zich geen zorgen hoeven te maken.



De arbeidsmarkt trok fors aan dit jaar en waarschijnlijk zal dit volgend jaar doorzetten. Grote vraag is: zullen de lonen ook stijgen? Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN bleken de cao-lonen dit jaar al op te lopen en economen en analisten verwachten een loonstijging in 2018. Zo voorspelt DNB een loonstijging van 2,1 procent voor volgend jaar en 2,5 procent in 2019.

Sport

In februari worden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang de 23e Olympische Winterspelen gehouden. Sven Kramer hoopt voor het eerst in zijn carrière goud te pakken op de 10 kilometer. Nederland vestigde vier jaar geleden in Sochi een medaillerecord met achtmaal goud, zeven keer zilver en negen keer brons. Russische sporters mogen vanwege het grote dopingschandaal rondom Sochi 2014 alleen onder neutrale vlag deelnemen, als ze hebben aangetoond dopingvrij te zijn.

In juni en juli moeten de internationals van Oranje het WK in Rusland van achter de televisie volgen. Oranje wist zich niet te plaatsen voor het grootste sportevenement op aarde na de Olympische Zomerspelen, waar Duitsland zijn wereldtitel van 2014 verdedigt. In de Eredivisie begint PSV met een voorsprong van vijf punten aan de tweede seizoenshelft. Naaste belager Ajax hoopt met de nieuw aangestelde Erik ten Hag op een succesvolle inhaalrace.

Tom Dumoulin verdedigt in mei zijn titel in de Giro d’Italia. Vorig jaar werd de Limburger de eerste Nederlandse eindwinnaar van de Ronde van Italië. Pas na de editie van dit jaar beslist hij of hij ook nog de Tour de France rijdt.



En Max Verstappen begint eind maart aan zijn vierde seizoen in de Formule 1. De pas 20-jarige coureur hoopt dat zijn Red Bull snel genoeg is om de strijd om de wereldtitel aan te gaan met Lewis Hamilton van Mercedes en Sebastian Vettel van Ferrari.

Tech

Het referendum over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel bekend als de 'aftapwet', staat op de rol. Critici vrezen dat deze wet teveel bevoegdheden geeft aan de overheid, waardoor de privacy van burgers op het spel zou staan. De regerende partijen hebben echter al gezegd niks met de referendumuitslag te doen.

De schandalen en ophef rond taxidienst Uber hebben geleid tot meerdere onderzoeken en rechtszaken, waarbij onder andere een verzwegen hack, datadiefstal en seksisme op de werkvloer centraal staan. Vermoedelijk zullen er in 2018 conclusies worden getrokken bij een aantal van deze onderzoeken.

En vermoedelijk wordt de eerste 'downloadboete' uitgedeeld. Filmdistributeur Dutch Filmworks kreeg eind 2017 toegang om IP-adressen te verzamelen van mensen die een film illegaal hebben gedownload. In het komende jaar zal het filmbedrijf aan providers vragen om adresgegevens aan deze IP-locaties te koppelen. Dat zal gebeuren via de rechter.

Entertainment

De Golden Globes in januari, maar ook de Oscars in maart zullen voor een groot deel worden getekend door de nasleep van #metoo. De openbaringen rondom filmproducent Harvey Weinstein en de daarop volgende verhalen over andere prominente figuren in de entertainmentindustrie zullen tijdens de uitreikingen van de bekende prijzen steeds opnieuw voorbijkomen in speeches, dankwoorden en op de rode loper.

Het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle zal niet alleen in Groot-Brittannië groot nieuws zijn, maar door de hele wereld op de voet worden gevolgd. Via liveregistraties kan de hele wereld getuige zijn van de bruiloft die op 19 mei in de St. George’s Chapel in Windsor Castle plaatsvindt.



En Waylon doet begin mei namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. De zanger hoopt zijn tweede plaats, die hij in 2014 met Ilse DeLange behaalde, te evenaren. Met welk nummer hij in Portugal op het podium zal staan, is nog niet bekend.

En nog even over 2017



Jaaroverzichten 2017