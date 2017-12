Dit wordt het nieuws: El Clasico en demonstratie tegen beleggen ABP

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Demonstratie tegen beleggen ABP

Demonstranten houden zaterdag in Heerlen een protestmars tegen beleggingen van ambtenaren- en lerarenpensioenfonds ABP. De demonstranten zijn het niet eens met ABP's investering van 116 miljoen euro in energiebedrijf Engie.



Volgens de demonstranten zijn de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel van Engie verouderd en onveilig. Het fonds zegt de onrust te begrijpen en het gesprek aan te willen gaan. Wel benadrukt ABP alle invloed op Engie te verliezen als het fonds de aandelen zou verkopen.

El Clasico

In El Clasico staan Real Madrid en FC Barcelona zaterdag al om 13.00 uur tegenover elkaar. De club uit de Spaanse hoofdstad won vorige week het WK voor clubs en was de afgelopen twee seizoenen de sterkste in de Champions League. Maar in eigen land staat FC Barcelona er het beste voor.



De ploeg van sterspeler Lionel Messi gaat met 42 punten aan de leiding in de Primera Division. Real Madrid, waar Cristiano Ronaldo de sterspeler is, heeft met een wedstrijd minder al elf punten achterstand en staat op de vierde plaats. Het is de laatste speelronde voor de winterstop in Spanje. Barcelona is al zeker van de 'wintertitel', de voorsprong op nummer twee Atletico Madrid bedraagt zes punten.

Eredivisie

In de laatste speelronde van de Eredivisie voor de winterstop staan er voor PSV, Ajax, AZ en Feyenoord thuisduels op het programma. Alle clubs zullen rekenen op een overwinning om het kalenderjaar goed af te sluiten.



Koploper PSV speelt zaterdag om 19.45 uur thuis tegen Vitesse, dat op de zevende plek staat. De ploeg van trainer Cocu is al zeker van het 'winterkampioenschap'. AZ- dat derde staat - speelt op hetzelfde tijdstip thuis tegen sc Heerenveen, de nummer 8 van de ranglijst.



Ajax speelt zondag vanaf 14.30 uur thuis tegen Willem II, de nummer 14 van de Eredivisie. Feyenoord speelt in de laatste Eredivisiewedstrijd van 2017 thuis tegen hekkensluiter Roda JC.

En verder:

- gaat de kerstvakantie van start

- viert de Japanse keizer Akihito zijn verjaardag

TV-tip

Kerst met de Zandtovenaar 2017

17.10-18.00 uur op NPO 3

Het eeuwenoude kerstverhaal verteld met een berg zand: ga er maar aanstaan. Zandtovenaar Gert van den Vijver draait er zijn vingers niet voor om en strooit, gooit en schuift met zand alsof het niets is. Hij krijgt hulp van Jeroen van der Boom, Noortje Herlaar en Tommie Christiaan.

Weer

Het blijft zaterdag bewolkt en soms valt er lichte regen. Het wordt 9 of 10 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, bij zee af en toe krachtig.

