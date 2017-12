Dit wordt het nieuws: Coalitiegesprekken Duitsland, FC Groningen-PSV

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Duitse CDU/CSU en SPD beginnen coalitegesprekken

Nadat het congres van de SPD afgelopen week goedkeuring gaf voor vervolggesprekken met CDU/CSU, beginnen de partijen ook daadwerkelijk met het onderzoeken van een coalitie. De Duitse socialisten hadden eerdere gesprekken om tot een regering te komen juist afgehouden, vanwege de grote nederlaag van de SPD tijdens de laatste verkiezingen. Eerder probeerde CDU/CSU en de Groenen samen tot een coalitie te komen met de liberale FDP. Die poging liep echter vrij snel na de start van de gesprekken op niks uit.

Koploper PSV speelt tegen FC Groningen in Eredivisie

Koploper PSV hoopt zich in een uitwedstrijd tegen FC Groningen te herstellen van de 3-0 nederlaag van zondag tegen Ajax. De ploeg uit Eindhoven heeft nog zeven punten voorsprong op Ajax. Landskampioen Feyenoord speelt thuis tegen het moeizaam draaiende Heerenveen en ook subtoppers FC Utrecht (uit tegen VVV), Vitesse (thuis tegen Willem II) en middenmoter ADO Den Haag (thuis tegen Roda JC) komen in actie.

Pro-formazitting in zaak schietpartij Thialf

De man die volgens het Openbaar Ministerie op 7 januari van dit jaar schaatssponsor Bert Jonker bij ijsstadion Thialf in Heerenveen in zijn hand schoot, moet voorkomen. De verdachte, Reinier van der W. was enige tijd onvindbaar, maar werd in juli in de buurt van Barcelona aangehouden en in september aan Nederland uitgeleverd. Jonker werd op de parkeerplaats van Thialf van zeer dichtbij onder vuur genomen. De schade bleef beperkt doordat hij direct gas gaf nadat de schutter zijn wapen had getrokken. Het slachtoffer herkende Van der W., met wie hij eerder een zakelijk conflict had.

Secretaris-generaal VN praat met Japan over Noord-Korea

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Antonio Guterres ontmoet de Japanse premier Abe. De twee zullen spreken over de situatie met buurland Noord-Korea. Net als Zuid-Korea is Japan een voorstander van het vergroten van de druk op Noord-Korea vanwege de recente raketlanceringen van het land. Projectielen kwamen daarbij in Japanse wateren terecht en vlogen ook over het land. Vorige week bracht Jeffrey Feltman als eerste stafsecretaris van de VN weer een het bezoek aan Noord-Korea sinds zijn voorganger Valerie Amos in oktober 2011 naar het land afreisde.

Nieuw rentebesluit van Amerikaanse centrale bank

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, maakt na afloop van een tweedaagse vergadering zijn rentebesluit bekend. Verwacht wordt dat de Fed de rente zal verhogen met 25 basispunten naar een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent. Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten is nu nog 1 tot 1,25 procent. In november werd duidelijk dat de huidige voorzitter van de Federal Reserve, Janet Yellen, opgevolgd wordt door Jerome Powell. De termijn van Yellen loopt in februari af.

En verder:

- Wordt de deelname van Syrië aan het klimaatakkoord van Parijs bekrachtigd.

- Keren drie astronauten vanuit het internationale ruimtestation ISS terug op de aarde.

- Krijgt de Venezolaanse oppositie de Sacharovprijs, de EU-prijs voor vrijheid van denken.

TV-Tip: Roast of Giel Beelen

20.30-22:00 - Comedy Central: Als zogenaamde shock-jock shockeerde Beelen regelmatig. Zelf bood Beelen achteraf vaak zijn excuses aan voor zijn gedrag, maar in de Roast is daar geen plek voor. Alles wordt gezegd, niets wordt teruggenomen. Beelen wordt nu zelf hard aangepakt.

Weer:

Het kan in de nacht van dinsdag op woensdag op sommige plekken verraderlijk glad zijn. Woensdagochtend is het bewolkt en regent het eerst op de meeste plaatsen, met uitzondering van het oosten. Daar kan eerst nog natte sneeuw vallen. 's Middags wordt het even droog, waarna er richting de avond weer regen valt. Er staat een stevige wind en het wordt 3 tot 8 graden.

