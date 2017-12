Dit wordt het nieuws: Pak sneeuw in Nederland, nieuwe dienstregeling NS

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Pak sneeuw verwacht in grote delen van het land

De meeste plekken in Nederland raken zondag in de loop van de ochtend bedekt onder een pak sneeuw. Vanuit het zuidwesten trekken er verschillende sneeuwbuien over het land. Er kan tussen de 2 en 15 centimeter sneeuw vallen.

Omdat de temperaturen in de nacht van zaterdag op zondag onder nul duiken en het zondagochtend maar langzaam warmer wordt, blijft de sneeuw zondagochtend liggen en kan het glad worden. In de loop van de dag gaat de sneeuw over in regen.

NS voert nieuwe dienstregeling in

De NS past zoals ieder jaar de dienstregeling aan. Nieuw is dit jaar onder meer dat er elke tien minuten een trein van Amsterdam naar Eindhoven rijdt en ook rijden er in de avonden meer treinen vanaf Utrecht. Daarnaast gaat de NS de reizigers stapsgewijs aanspreken met "beste reizigers" in plaats van "dames en heren", zodat "iedereen zich welkom voelt".

In totaal gaan er per werkdag zo'n 130 treinen meer rijden: ongeveer tachtig Sprinters en vijftig Intercity's. Omdat er sneeuwval gaat vallen, zijn de medewerkers van NS en ProRail extra alert. Ook zijn er al bepaalde treinen geschrapt uit de dienstregeling.

Fatah en Hamas vormen eenheidsregering in Gaza

In de Gazastrook zal de machtsoverdracht door de radicaal-islamitische beweging Hamas aan de gematigde Palestijnse Autoriteit plaatsvinden. Aanvankelijk stond dit voor 1 december gepland, maar de overdracht werd uitgesteld. Hamas en Fatah, de partij van Abbas, ondertekenden in oktober in Caïro een verzoeningsovereenkomst na meer dan tien jaar broederstrijd. Het proces verliep tot het allerlaatste moment stroef.

Eredivisie

Alle blikken zijn in de vijftiende speelronde van de Eredivisie gericht op Amsterdam, waar de topper Ajax-PSV op het programma staat. De wedstrijd is de laatste kans voor Ajax om de titelrace nog enigszins spannend te maken. De ploeg van Marcel Keizer heeft al tien punten achterstand op PSV, dat zijn laatste tien duels wist te winnen.

Uitreiking Nobelprijs voor de Vrede in Oslo

In de Noorse hoofdstad Oslo wordt de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. De prijs werd eerder dit jaar toegekend aan de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN), een organisatie die zich inzet voor een internationaal verbod op kernwapens. De ICAN werd in 2007 opgericht, en bestaat uit een coalitie van ongeveer 450 ngo's uit meer dan honderd landen. De voornaamste doelstellingen zijn het gebruik van kernwapens te verbieden, en het nucleaire arsenaal terug te dringen.

En verder:

- Worden wereldwijd alle overleden kinderen herdacht op Wereldlichtjesdag.

- Is het de Internationale Dag van de Mensenrechten.

- Krijgt acteur Frank Lammers de Prins Bernhard Cultuurprijs voor zijn grote culturele verdiensten.

TV-Tip: De ondergang van de Van Imhoff

20.15-21.10 uur op NPO 2: In de Indische wateren zonk in 1942 het Nederlandse schip de Van Imhoff. Hierbij kwamen 441 gevangengenomen Duitse burgers om het leven. De ramp leidde tot een van de grootste Nederlandse naoorlogse doofpotaffaires. Een reconstructie van een bijzonder stuk geschiedenis.

Weer:

Er valt zondag van tijd tot tijd sneeuw. Later op de dag gaat de sneeuw over in regen. Er staat een stevige wind en de maxima liggen rond de 6 graden in het zuiden. In het noorden blijft het een paar graden kouder.

