Dit wordt het nieuws: Bespreking over hulp Sint Maarten, Palestijnen straat op

Sint Maarten bespreekt voorwaarden hulp na orkaan Irma

Het parlement van Sint Maarten bespreekt vanaf vrijdag het wetsvoorstel voor de instelling van een zogeheten Integriteitskamer. Het aannemen van de wet is de laatste voorwaarde voor Nederland om 550 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de wederopbouw van het land na de verwoestende orkaan Irma. Voormalig premier William Marlin weigerde hier aanvankelijk mee akkoord te gaan. Mede daarom stuurde het parlement hem onlangs weg.

'Dag van de Woede' in Palestijns gebied

Palestijnen, moslims en arabieren zijn door Hamas-leider Ismail Haniyeh opgeroepen de straat op te gaan om te protesteren tegen het besluit van de Verenigde Staten om Jeruzalem uit te roepen tot hoofdstad van Israël. Vrijdag is zodoende bestempeld als 'Dag van de Woede'. Hamas riep donderdag ook op tot een nieuwe Palestijnse opstand tegen Israël. "Laat 8 december de eerste dag van de intifada tegen de bezetter zijn", aldus Haniyeh tijdens een speech.

Landen bespreken politieke crisis in Libanon

De Libanese premier Saad al-Hariri komt met vertegenwoordigers van Groot-Brittanië, China, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten bijeen in Parijs om de onrust in Libanon te bespreken. De bijeenkomst is in het leven geroepen nadat Al-Hariri begin november zijn aftreden aankondigde, terwijl hij in Saudi-Arabië zat. Al snel werd gespeculeerd dat deze actie was ingestoken door Saudi-Arabië, om te kunnen zeggen dat het door Iran gesteunde Hezbollah via president Michel Aoun meer invloed wilde uitoefenen in Libanon. Uiteindelijk keerde Al-Hariri terug naar Libanon en werd zijn aftreden teruggedraaid.

Brabantse derby in Eredivsie

NAC en Willem II geven het startschot van de vijftiende speelronde in de Eredivisie. De Brabantse derby in Tilburg begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. NAC bezet momenteel de vijftiende plek in de Eredivisie met twee punten minder dan nummer veertien Willem II.

En verder:

- Komt het tweede seizoen van de Netflix-serie The Crown online.

- Is het Paarse Vrijdag, dag van solidariteit met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders.

- Speelt Oranje op het WK Handbal de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland.

- Worden op veel plaatsen in het land de kerstbomen geplaatst. Zo zal Staatsbosbeheer de Tweede Kamer van een kerstboom voorzien en worden de lichtjes in de kerstboom op de Dam in Amsterdam aangedaan.

TV-Tip: Gloria Estefan in College Tour

21.05-22.00 uur op NPO 2: De Amerikaanse zangeres met Cubaanse roots Gloria Estefan liet de wereld kennismaken met latinmuziek. Met hits als Conga en On Your Feet werd ze wereldberoemd. Als kroon op haar werk is er een musical gemaakt over haar carrière. Presentator Twan Huys interviewt haar samen met aanwezige studenten.

Weer:

Er trekken vrijdag buien over het land die soms gepaard gaan met hagel en wellicht ook wat natte sneeuw. De natte sneeuw die valt, zal echter vrijwel direct weer verdwijnen. Bij een matige wind uit het westen of noordwesten wordt het maximaal 5 graden.

