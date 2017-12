Dit wordt het nieuws: VN bespreekt Joegoslavië-Tribunaal, Feyenoord speelt CL

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

VN-Veiligheidsraad debatteert over Joegoslavië-Tribunaal

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties debatteert woensdag over het Joegoslavië-Tribunaal en het Rwanda-Tribunaal. Het debat komt op een gevoelig moment: vorige week woensdag wist de 72-jarige voor oorlogsmidaden veroordeelde Slobodan Praljak tijdens een zitting van het Joegoslavië-Tribunaal vergif te drinken. Hij overleed kort daarna in een ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe hij het vergif de rechtszaal in heeft kunnen nemen.

Uitspraak in zaak over chloortreinen

De rechtbank doet woensdag uitspraak in de zaak over het mogelijk niet naleven van veiligheidsregels door ProRail. Omdat de spoorbeheerder in 2013 een vertraging van een trein met vijf wagons met chloor niet heeft gemeld, heeft het Openbaar Ministerie (OM) een boete geëist van 150.000 euro. Bovendien zijn meerdere chloorwagons op het rangeerterrein bij Amersfoort blijven staan, terwijl dat niet mag. Het OM vindt een forse boete op zijn plaats, omdat het bedrijf vaker in de fout is gegaan. Het inademen van chloor kan iemand direct in levensgevaar brengen.

Premier Rutte ontmoet Ierse collega

Premier Mark Rutte brengt woensdag een bezoek aan Ierland. Hij spreekt in Dublin met de Ierse premier Leo Varadkar over het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het gevolg van de Brexit voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland is een groot struikelblok in de onderhandelingen tussen Londen en Brussel.

Presentatie eerste 4DX-bioscoopzaal in Nederland

De eerste zogenoemde 4DX-bioscoopzaal van Nederland wordt woensdag in Rotterdam gepresenteerd. 4DX is een nieuwe technologie die met effecten de bioscoopervaring intenser moet maken. In de zaal in Pathé De Kuip krijgen bezoekers te maken met bewegende stoelen, geuren en weersimulaties. Als het in de film bijvoorbeeld regent of sneeuwt, dan lijkt dit in de zaal ook zo. Later deze maand opent het bedrijf een 4DX-zaal in Amsterdam.

Feyenoord speelt Champions League-wedstrijd

Feyenoord speelt woensdagavond thuis in Rotterdam een Champions League-wedstrijd tegen Napoli. De Rotterdamse club is al uitgeschakeld en speelt dus alleen nog voor de eer. Desondanks heeft trainer Giovanni van Bronckhorst er alle vertrouwen in dat zijn club de groepsfase van het toernooi op een positieve manier zal afsluiten. "Ik hoef mijn spelers niet te motiveren voor woensdag. Het is de laatste kans om een goed resultaat te halen in Europa, en daar gaan we voor", zei Van Bronckhorst. Feyenoord kan de eerste Nederlandse club worden die de groepsfase van de Champions League met nul punten afsluit.

En verder:

- Is het alweer twintig jaar geleden dat de Verenigde Naties negentien historische molens, de gemalen en het polderland van Kinderdijk tot UNESCO Werelderfgoed hebben verklaard. Dankzij het ingenieuze systeem wordt de grond er al bijna duizend jaar droog gehouden.

- Maakt het tijdschrift TIME weer de persoon van het jaar bekend. De winnaar kan een persoon, groep, idee, plaats of machine zijn. In 2016 kreeg de Amerikaanse president Donald Trump de titel. Een jaar eerder werd de Duitse bondskanselier Angela Merkel verkozen.

- Veilt Christie's New York een bijzondere selectie diamanten. Kopstuk is een ring met blauwe stenen die 6,5 tot 8,5 miljoen dollar kan opleveren.

TV-Tip: Jan wordt vader

21.20-22.10 uur op NPO 3: Wat betekent het voor Jan Versteegh om vader te worden? De presentator onderzoekt of hij de elf eigenschappen van een goede pa bezit. Ook bekijkt Versteegh hoe vaders in Nederland met het ouderschap omgaan en hoe hij straks zelf denkt om te gaan met een al dan niet chronisch slaaptekort.

Weer:

Op woensdag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar is het wel vrij bewolkt. In het zuiden, westen en midden van het land is de kans op wat zonneschijn het grootst. Het wordt zo'n 8 graden in het oosten van het land tot 10 graden in de Randstad. Daarmee is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken liggen de temperaturen in december rond de 6 of 7 graden. De west- tot zuidwestenwind is landinwaarts matig en in de kustgebieden vrij krachtig. Op donderdag is er zelfs kans op zware windstoten. Vanaf vrijdag heeft de neerslag mogelijk een winters karakter.

