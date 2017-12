Dit wordt het nieuws: België besluit over Puigdemont, May ontmoet Juncker

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Raadkamer Brussel bijeen om uitlevering Puigdemont

De rechtbank in Brussel buigt zich wederom over de uitlevering van de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont aan Spanje. Eerder kwam de rechtbank bijeen op 17 november, maar toen werd geen besluit genomen. Puigdemont en zijn ministers vertrokken naar België nadat de Spaanse premier Mariano Rajoy de Catalaanse regioregering ontbond. De Spaanse rechtbank vaardigde kort daarna een Europees arrestatiebevel voor hen uit.

Britste premier May ontmoet voorzitter Europese Commissie

De Britse premier Theresa May heeft een bespreking met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Naar verwachting bespreken de twee dan concrete voorstellen voor het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Over twee weken beslissen de EU-leiders namelijk op een top in Brussel of er genoeg voortgang is geboekt op drie hoofdpunten, om te kunnen beginnen met onderhandelingen over een toekomstige handelsrelatie. Vorige maand gaf EU-president Donald Tusk premier May een deadline tot maandag om met concrete voorstellen te komen. Hij zei toen dat een positief besluit op de EU-top "niet onmogelijk maar wel een enorme uitdaging" is.

Eurogroep kiest opvolger Dijsselbloem

De nieuwe Eurogroepvoorzitter die Jeroen Dijsselbloem moet vervangen, wordt tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep gekozen. De Portugese minister van Financiën Mário Centeno, zijn Slowaakse collega Peter Kazimir, de Luxemburger Pierre Gramegna en de Letse minister Dana Reizniece-Ozola zijn de kandidaten. Het kan zijn dat de winnaar iets langer moet wachten voordat hij of zij kan beginnen. Eerder werd door bronnen gezegd dat Dijsselbloem mogelijk zes maanden langer aanblijft, maar dat lijkt door de verkiezing steeds onwaarschijnlijker.

Uitspraak in zaak optreden kinderen tijdens concerten André Rieu

Muzikant André Rieu hoort de uitspraak in een zaak over een boete die hij kreeg wegens overtredingen in 2015. Tijdens Rieus traditionele zomerconcert op het Maastrichtse Vrijthof was de Roemeense panfluitvirtuoos ­Gheorghe Zamfir samen met zijn muziek- en dansgezelschap te gast. Onder het gezelschap was ook een groep jonge panfluitspelers. Volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Rieu niet voldaan aan de geldende regels, waardoor zijn productiemaatschappij een boete kreeg. Rieu stapte hierop naar de rechter om de boete aan te vechten.

Jozias van Aartsen aan de slag als waarnemende burgemeester Amsterdam

De 69-jarige Jozias Van Aartsen, die eerder onder andere minister van Landbouw en later minister van Buitenlandse Zaken was in de kabinetten-Kok, begint aan zijn nieuwe tijdelijke functie als burgemeester van Amsterdam. Hij is de vervanger van de in oktober overleden Eberhard van der Laan. Na de dood van Van der Laan nam Kajsa Ollongren (D66) als locoburgemeester de taken waar in Amsterdam, maar zij trad onlangs als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken toe tot het kabinet-Rutte III. Het is de bedoeling dat er rond de zomer van 2018 weer een vervanger is aangesteld voor Van Aartsen.

En verder:

- Gaan de poortjes op station Amsterdam Centraal dicht.

- Zendt de overheid een testbericht uit van NL-Alert. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

- Is de uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs.

- Neemt Eva Jinek met een nieuw seizoen van het programma Jinek de plek in van Jeroen Pauw op de late tv-avond.

TV-Tip: Jack to a King: The Swansea Story

22.30-0.30 uur op RTL7: In deze documentaire treffen we Swansea City, de voetbalclub uit Wales, aan op het moment dat de club overloopt van schulden en de sportieve prestaties zich op een laag niveau afspelen. De club lijkt af te stevenen op een faillissement, totdat er een groep supporters opstaat die besluit de club over te nemen. Niet lang hierna werd iets bereikt waar geen mens van had kunnen dromen.

Weer:

Het is wisselend bewolkt en op verschillende plaatsen in het land vallen buien. Vooral in het noorden en het oosten is er kans op regen. Het wordt 6 tot 9 graden bij een wind uit het noordwesten.

