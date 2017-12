Dit wordt het nieuws: Gladheid door winterse neerslag en PSV in actie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Waarschuwing voor gladheid

In de nacht van zaterdag op zondag trekken er buien over het land, dit kan gepaard gaan met hagel, (natte) sneeuw of zelfs ijzel. Weggebruikers moeten rekening houden met gladde wegen en hun snelheid aanpassen. Rijkswaterstaat heeft sinds zaterdagmiddag al honderden tonnen zout gestrooid over de wegen om ongelukken te voorkomen.

Nederland-China op WK Handbal

Oranje speelt zijn tweede groepsduel op het WK in Duitsland. De match begint om 18.00 uur, één dag na de verloren wedstrijd tegen Zuid-Korea. Oranje, dat twee jaar geleden de WK-finale verloor van Noorwegen, is ingedeeld in poule D en staat momenteel op de vierde plek.

Zr.Ms. Rotterdam keert terug uit Somalië

Zr.Ms. Rotterdam keert terug naar de Maasstad nadat het amfibisch transportschip drie maanden werd ingezet voor de Europese antipiraterijmissie Atalanta in de wateren voor de Somalische kust. Na binnenkomst wordt aan de bemanning, door de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer, de 'Herinneringsmedaille voor Internationale Missies' uitgereikt.

Eredivisie

Koploper PSV, dat aan de speelronde begint met een voorsprong van acht punten, heeft een op papier gemakkelijke thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 14.30 uur. AZ speelt om 12.30 uur uit tegen de verrassend sterke nieuwkomer VVV-Venlo. De Alkmaarders nemen bij winst de tweede plek over van Ajax dat zaterdagavond op een gelijkspel bleef hangen bij FC Twente.

En verder:

- Is het 25 jaar geleden dat de eerste sms verstuurd werd.

- Begint de Canadese premier Trudeau aan een bezoek aan China.

- Is het de internationale dag voor mensen met een beperking.

TV-Tip: Russia with Simon Reeve

21.10-22.10 uur op Canvas: Honderd jaar na de Russische revolutie duikt Simon Reeve in de wondere wereld van het kolossale land. Hij begint zijn reis in het verre oosten, waar het bevolkingsaantal met rasse schreden terugloopt. Toch wil de regering de grip op zijn oostelijke gebieden handhaven. Maar hoe krijg je dit voor elkaar zonder een aanwezige bevolking?

Weer:

Het is zondagochtend eerst nog koud, maar al snel loopt de temperatuur verder op. In een groot deel van het land is het bewolkt. Ook vallen er buien. Later op de dag klaart het in het noorden van het land wat op, maar op de meeste plaatsen blijft de bewolking hangen. Het wordt 4 tot 9 graden.

