Dit wordt het nieuws: Inhuldiging president Kenia, Oranjevrouwen tegen Ierland

Kenyatta wordt opnieuw beëdigd als president Kenia

Uhuru Kenyatta zal worden ingehuldigd voor zijn tweede termijn als president van Kenia. Kenyatta won de verkiezingen in oktober, die werden uitgeschreven nadat het Keniaanse hooggerechtshof zijn winst tijdens de verkiezingen in augustus ongeldig verklaarde vanwege "onrechtmatigheden en ongeregeldheden".

Oranjevrouwen spelen kwalificatiewedstrijd tegen Ierland

De Nederlandse voetbalsters spelen hun derde WK-kwalificatie-interland op weg naar het WK van 2019 in Frankrijk. Na zeges op Noorwegen (1-0) en Slowakije (0-5) is het nog ongeslagen team van Ierland de volgende tegenstander. Nederland is Europees kampioen en geldt als favoriet in het duel met de Ieren, die zich nog nooit voor een groot toernooi wisten te plaatsen. De wedstrijd in het Nijmeegse stadion de Goffert begint om 20.00 uur.

Uitspraak in zaak fatale brand Amersfoort

De rechter doet uitspraak in een zaak die draait om een fatale brand in Amersfoort. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twaalf jaar en tbs geëist tegen een 28-jarige vrouw die wordt beschuldigd van moord. Zij zou het huis van haar moeder in brand hebben gestoken. De moeder zelf was op dat moment niet thuis, maar het 11-jarige halfzusje van de vrouw kwam door de brand om het leven. Een andere oudere zus kon net ontkomen door te ontsnappen via het dak. De verdachte heeft eerder al het bedrijf van haar moeder in brand gestoken en ook haar auto vernield.

OESO presenteert vooruitzichten wereldeconomie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceert haar halfjaarlijkse Economic Outlook. Daarin onthult de denktank de economische vooruitzichten voor de wereldeconomie in de tweede helft van dit jaar. In juni voorspelde de organisatie een mondiale economische groei van 3,5 procent voor dit jaar, gevolgd door 3,6 procent in 2018. Dit is onder meer te danken aan het gegroeide vertrouwen onder bedrijven en consumenten en een toename van de werkgelegenheid.

Tiener uit Bavel voor rechter om verkrachting en chantage

Dinsdag staat een 19-jarige jongen uit Bavel voor de rechter tijdens een zogenoemde pro-formazitting. Hij wordt verdacht van verkrachting van en ontucht met jonge meisjes. Hij legde via Snapchat contact en vroeg de meisjes om naaktfoto's. Als ze geen seksuele handelingen met hem wilden verrichten, dreigde hij de foto's online te zetten. Op deze manier chanteerde de Brabander vele tientallen jonge meisjes. In het dossier komen zelfs kinderen van acht en tien jaar voor.

En verder:

- Gaan de Syrische vredesgesprekken onder leiding van de Verenigde Naties verder.

- Beoordeelt de Europese Commissie of Google aanpassingen moet doen op de Google Shopping-pagina. Het bedrijf zou concurrenten benadelen bij het zoeken naar diensten en producten via de site van Google.

- Worden er 38 fruitbomen gepoot op het dak van de nieuwbouw van het Erasmus MC in Rotterdam. De bomen gaan onderdeel uitmaken van de grootste daktuin op deze hoogte in Nederland.

TV-Tip: De Bachelor

20.30-22.30 uur - Net5: Al twintig seizoenen lang stemmen miljoenen Amerikanen af op het programma waarin meerdere vrouwen strijden om die ene begeerde single man; de zogeheten bachelor. Net5 probeert dit Amerikaanse succes te evenaren. Dit jaar tracht de zender dit met Robbert Jonkheer als de vrijgezel.

Weer:

Het is dinsdag wisselend bewolkt en er vallen buien waarbij ook hagel mogelijk is. Tijdens de buien kan de temperatuur flink dalen, maar over het algemeen is het dinsdag een graad of 8. Er staat verder een matige tot krachtige wind uit het westen of noordwesten.

