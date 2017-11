Dit wordt het nieuws: Uitspraak zaak Romy, nieuwe president in Zimbabwe

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak dood 14-jarige Romy

Een 14-jarige jongen uit Lunteren hoort welke straf hij krijgt opgelegd in de zaak die gaat over de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs tegen de jongen die ervan wordt van verdacht Romy te hebben verkracht en omgebracht. De jongen heeft eerder al bekend Romy te hebben gedood en misbruikt.

Nieuwe president Zimbabwe wordt ingezworen

De nieuwe president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, wordt ingezworen. De voormalig vicepresident vluchtte begin deze maand naar Zuid-Afrika nadat hij was ontslagen door Robert Mugabe, die toen nog het staatshoofd was van Zimbabwe. Het ontslag van Mnangagwa luidde uiteindelijk de val van Mugabe zelf in. Enkele dagen nadat het leger de macht had gegrepen in Zimbabwe, trad Mugabe dinsdag zelf af. Woensdag is Mnangagwa door regeringspartij ZANU-PF naar voren geschoven om Mugabe op te volgen.

Pro-formazitting in zaak moord Savannah

De 16-jarige jongen uit Den Bosch die vastzit voor het doden van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten moet voorkomen. Hij wordt verdacht van moord. Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie (OM) uit van doodslag, maar onderzoek naar het internetverkeer heeft meer bewijs opgeleverd tegen de verdachte. Savannah werd in juni dood gevonden in een sloot op een industrieterrein, enkele dagen na haar vermissing.

Oranjevrouwen spelen kwalificatieduel tegen Slowakije

Oranje speelt zijn tweede kwalificatieduel voor het WK 2019 in Frankrijk. De wedstrijd wordt gespeeld in en tegen Slowakije. Nederland won vorige maand tegen Noorwegen (1-0) zijn eerste groepsduel. Slowakije verloor zijn eerste twee duels en is hekkensluiter in groep drie. De wedstrijd wordt gespeeld in het nationale trainingscentrum in Senec. De wedstrijd begint om 19.00 uur.

Black Friday doet zijn intrede bij Nederlandse webshops

Black Friday is de dag die in de VS wordt beschouwd als de start van het seizoen voor kerstaankopen. Op de eerste vrijdag na Thanksgiving komen zowel kleine als grote winkelbedrijven met forse aanbiedingen om consumenten te verleiden. De dag is vanuit de VS naar Nederland overgewaaid: ook Nederlandse winkels en webwinkels komen dit jaar met speciale acties.

En verder:

- Zijn de trainingen van de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi.

- Meert de Zr.Ms. Karel Doorman aan in Den Helder na noodhulp Caribisch Gebied.

- Staan drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de liquidatie van Willem Endstra terecht in het hoger beroep van de zaak.

TV-Tip: DWDD University presenteert: Symmetrie door Robbert Dijkgraaf

20.35-21.30 uur - NPO1: Professor Robbert Dijkgraaf gaat in zijn zevende tv-college in op het thema symmetrie. Hij leert ons dat we symmetrie overal tegenkomen, zowel in de wiskunde als in de natuur, in kunst, in architectuur en in de muziek.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

De vrijdag begint op de meeste plekken regenachtig. Later op de dag wordt het op veel plekken langzamerhand droger. Er staat een matige wind en het wordt met temperaturen rond de 8 graden flink kouder dan donderdag.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg