In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering hoor je Nienke Endenburg van de Universiteit Utrecht over de opening van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling en de gemeente Amsterdam staat in de rechtbank vanwege de aanpak van reclameflyers.