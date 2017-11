In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering hoor je NU.nl-redacteur Matthijs LeLoux over de situatie in Zimbabwe en praten we met Rypke Bakker van de redactie NUsport over Feyenoord in de Champions League.