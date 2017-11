Dit wordt het nieuws: Aankomst Sint in Dokkum, premier Libanon naar Frankrijk

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Sinterklaas komt aan in Dokkum

Sinterklaas komt dit jaar tijdens de landelijke intocht aan in het Friese Dokkum. Hij wordt rond 12.00 uur ontvangen door burgemeester Marga Waanders. Daarna verkennen de Sint en zijn gevolg de binnenstad van Dokkum. Het weer zal, zoals gebruikelijk bij de intocht van Sinterklaas, vooral koud en nat verlopen. Het wordt maximaal 9 graden.

Feyenoord tegen VVV-Venlo in Eredivisie

Na de interlandperiode wordt de Eredivisie hervat met vier wedstrijden op zaterdag. De ploeterende landskampioen Feyenoord krijgt thuis tegen VVV-Venlo de kans om het geschonden blazoen weer op te poetsen. Voor Ajax staat er een avond tegen NAC op het programma. De Amsterdammers moeten winnen om in het spoor van koploper PSV te blijven.

Libanese premier Al-Hariri bezoekt Frankrijk

De Libanese premier Saad al-Hariri zal naar Frankrijk afreizen voor overleg met president Emmanuel Macron. De Franse president had eerder laten weten dat hij Al-Hariri heeft uitgenodigd om te praten over diens onverwachte vertrek als premier van Libanon. Al-Hariri maakte zijn aftreden op 4 november bekend terwijl hij in Saudi-Arabië was. Zijn besluit riep veel vragen op en de Libanese president Michel Aoun zei zelfs dat de premier was ontvoerd. Aoun wil het ontslag van Al-Hariri pas aanvaarden als die naar Libanon terugkeert om tekst en uitleg te geven.

D66 in Leeuwarden bijeen voor partijcongres

D66 organiseert in het Leeuwarder WTC het najaarscongres van de partij. Tijdens het congres zal veel te bespreken zijn, nu D66 onderdeel is van Kabinet-Rutte III. Afgelopen week had D66'er Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, het nog moeilijk toen het tijdens het debat over de begroting van haar ministerie ging over het afschaffen van het raadgevend referendum.

En verder:

- Gaat de plaatsing van de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal verder.

- Vindt in de Utrechtse Jaarbeurs het evenement Dutch Comic Con plaats.

- Worden er in Noord-Amerika weer gesprekken gevoerd over vrijhandelsverdrag NAFTA.

- Spreken de minister van Buitenlandse Zaken van Zweden, Japan, Duitsland en China in Bangladesh over de Rohingya-crisis in Myanmar.

TV-Tip: Liar

21.00-22.55 uur - BBC One: Lerares Laura Nielson weet niet zeker of ze weer wil gaan daten, maar juist dan ontmoet ze de beroemde chirurg Andrew Earlham. Ze voelen zich tot elkaar aangetrokken en er volgt een ontmoeting met grote gevolgen. Laura beweert dat ze door Andrew is verkracht, maar hij houdt zelf stug vol dat hij onschuldig is.

Weer:

Vanuit het noorden trekken in de loop van de dag buien over het land. Daarbij is ook hagel mogelijk. Wel is het richting het zuiden overdag nog lange tijd droog. Tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt ongeveer 9 graden, maar er staat een stevige wind uit het noorden of westen.

