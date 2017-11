In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering aandacht voor de mogelijke uitzetting van de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont en hebben we het over 'cosplay', het verkleden als je favoriete film- of seriepesonage.