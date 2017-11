In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering praten we over de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning in Groningen en bespreken we het door Els Smit geschreven boek De nieuwe mode van Oranje met Blauw Bloed-presentator Jeroen Snel.