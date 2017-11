Dit wordt het nieuws: Verstappen in Brazilië, Protest Lelystad Airport

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Manifestatie tegen uitbreiding Lelystad Airport

In Lelystad wordt aan de vooravond van een informatiebijeenkomst over de uitbreiding Lelystad Airport een manifestatie gehouden tegen die uitbreiding. Verschillende organisatie vrezen voor te veel overlast van de vliegroutes van en naar het vliegveld in Lelystad. Eerder besloot voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma (Luchtvaart) de omwonenden meer te betrekken bij de besluitvorming rondom het project, omdat de bewoners vonden dat ze te weinig informatie krijgen en geen invloed hebben op besluitvorming.

Opnieuw demonstratie tegen vastzetten afgezette Catalaanse bewindslieden

In Barcelona gaan wederom Catalanen de straat op om te protesteren tegen de arrestatie van verschillende afgezette Catalaanse bewindspersonen. Donderdag nog werd de voorzitter van het voormalig Catalaanse regioparlement vastgezet en voor de afgezette leider Carles Puigdemont, die op dit moment in Brussel zit, is een Europees arrestatiebevel uitgegeven.

Grand Prix van Brazilië

In Brazilië staat de voorlaatste Grand Prix van het jaar op het programma. Max Verstappen reed op Interlagos vorig jaar een legendarische race. Hij hield zijn bolide op knappe wijze uit de vangrail nadat hij dreigde te crashen. Ook begon hij bij het slot van de Grand Prix aan een inhaalrace, waardoor hij opschoof van de zestiende naar de derde plek. Na zijn zeges in Maleisië en Mexico hoopt Verstappen op nieuw succes in Brazilië. Lewis Hamilton, die hier vorig jaar won, is al zeker van de wereldtitel. De kwalificatie wordt zaterdag verreden, de race zondag.

​En verder:

- Wordt in grote delen van het land Sint Maarten gevierd.

- Worden in het verschillende landen de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle andere oorlogen herdacht tijdens Armistice Day, oftewel Wapenstilstanddag.

- Het Louvre Abu Dhabi gaat open voor het publiek. Tien jaar geleden werd het contract tussen Frankrijk en de golfstaat getekend om een dependence van het wereldberoemde museum te bouwen. De opening werd echter meerdere keren uitgesteld.

TV-Tip: Sorry voor alles

20.30 - 21.40 uur op NPO 1: Een onbekende Nederlander krijgt een maand lang vreemde gebeurtenissen te verwerken. En dat komt omdat zijn leven gestuurd wordt door Jan Smit en zijn team. Het 'slachtoffer' speelt dertig dagen lang onbewust de hoofdrol in een spel over zijn of haar eigen leven. Maar wat is er toeval en wat is gemanipuleerd?

Weer:

Er is zaterdag veel bewolking en vooral in het zuiden van het land kan ook neerslag vallen. In het noorden is er minder bewolking en breekt de zon mogelijk nog even door. Het wordt 10 tot 12 graden. Zondag steekt er een krachtige wind uit het noordwesten op, waardoor het koud aan kan voelen. Ook dan is het bewolkt en regenachtig.

