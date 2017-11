In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering praten we met filmjournalist Robbert Blokland over het grensoverschrijdende gedrag van regisseur Job Gosschalk en een bizar ongeval in Canada met vijf naakte personen.