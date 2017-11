Dit wordt het nieuws: Vier duels in Eredivisie, marathon van New York

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vier duels in Eredvisie

Alle topploegen komen in de elfde speelronde van de Eredivisie op zondag in actie. Koploper PSV speelt thuis tegen FC Twente, waar Gertjan Verbeek voor het eerst op de bank zit. Naaste belager Ajax ontvangt FC Utrecht, dat de laatste jaren goede resultaten boekte tegen de rivaal. Met Vitesse en PEC Zwolle staan de nummers vijf en drie tegenover elkaar in Arnhem en de kwakkelende landskampioen Feyenoord speelt uit tegen ADO Den Haag.

Amerikaanse president Trump begint aan grote reis door Azië

De Amerikaanse president Trump begint aan een tiendaagse reis door Azië, waarbij hij vijf landen aandoet. Het is voor het eerst sinds tijden dat een Amerikaanse president het continent zo lang aandoet. Trump maakt zijn opwachting in Japan, Zuid-Korea, Vietnam, China en de Filipijnen. De president gaat als eerste naar Japan, waar hij een ontmoeting heeft met premier Abe. Ook zal hij spreken met de families van Japanners die ontvoerd zijn door het Noord-Koreaanse regime. Naar verwachting zal een groot deel van de rest van zijn Aziëreis ook in het teken staan van de situatie met Noord-Korea.

​En verder:

- Lopen duizenden mensen de New York Marathon.

TV-Tip: Voetbalmaffia

20:25 – 21:20 op NPO3: Johnny mag niet klagen: hij speelt voor een Italiaanse voetbalclub en woont met zijn vrouw en zoon in een villa. Maar na heibel met de clubvoorzitter wordt hij op de transferlijst gezet. Langzaam glijdt Johnny af naar de onderwereld van de voetbalsport, waar de sporters niet meer zijn dan handelswaar.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Zondag schijnt de zon regelmatig. Wel zijn er hoofdzakelijk in de kustprovincies, ook enkele buien mogelijk. In de rest van het land blijft het droog. Er staat een matige tot krachtige wind uit het noordwesten, waardoor het koud aan kan voelen. Het wordt ongeveer 10 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg