In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering praten we over de nieuwe iPhone die vandaag uitkomt, hoor je Frits Spits over het Taaldebat, het roddeloverzicht en praten de politieke verslaggevers je bij over de laatste dag van het regeringsakkoord debat.