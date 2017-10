In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering praten we met de Groningse afdeling van de Nederlandse vereniging van makelaars (NVM) over nieuwe woningmarktcijfers van de regio en bellen we vanwege Halloween met de moderne heks Sylvia Kuiper.