Dit wordt het nieuws: Spaanse Senaat bijeen over Catalonië, cijfers Volkswagen

Spaanse Senaat komt bijeen om te beslissen over Catalonië

De Spaanse Senaat beslist over de vraag of de centrale regering het Catalaanse bestuur buitenspel mag zetten door gebruik te maken van artikel 155 van de grondwet. Met het gebruik van artikel 155 zou de autonomie van Catalonië worden opgeschort. De Catalaanse leider Puigdemont hoopt dat de regering in Madrid manier afziet van een plan om het bestuur over zijn regio over te nemen.

Volkswagen komt met kwartaalcijfers

Volkswagen maakt de cijfers over het derde kwartaal bekend. Het Duitse autoconcern meldde over het tweede kwartaal een hogere winst en schroefde de omzetverwachtingen op. Ondertussen wordt het bedrijf uit Wolfsburg nog altijd achtervolgd door het dieselschandaal. In september kondigde de autobouwer aan nog eens 2,5 miljard euro opzij te zetten om de kosten voor het terugroepen van sjoemeldiesels te dekken. Daarnaast vielen afgelopen maandag inspecteurs van de Europese Commissie binnen bij onder meer Volkswagen, vanwege de mogelijke betrokkenheid van het bedrijf bij een kartel van Duitse autobouwers.

Trainingen Grand Prix van Mexico

Na de veelbesproken Grand Prix van de Verenigde Staten strijkt de Formule 1 nu neer in Mexico. Max Verstappen zal na de tijdstraf die hem het podium kostte gebrand zijn op een goed resultaat op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico Stad. Lewis Hamilton kan de vierde wereldtitel uit zijn carrière veiligstellen. De 32-jarige Brit van Mercedes staat 66 punten voor op zijn laatste belager Sebastian Vettel. Alleen als Vettel zeventien punten meer haalt dan Hamilton in Mexico, is de strijd nog niet beslist. Vrijdag vinden eerst de trainingen plaats.

Verdachte mislukte moordaanslag Diemen voor de rechter

Het proces tegen de vermeende Amsterdamse crimineel Naoufal F. (36) wordt voortgezet. Het OM verdenkt hem van witwassen en paspoortfraude, maar ziet hem vooral als de man achter de mislukte moordaanslag op Peter R. in Diemen in 2015. De vijf daders van die liquidatiepoging kregen in juli straffen opgelegd tot twintig jaar cel. Op hun versleutelde telefoons werden sporen aangetroffen die volgens het OM leidden naar F..

Super Mario Odyssey komt uit

De langverwachte nieuwe Mario-game Super Mario Odyssey verschijnt voor de Nintendo Switch. In het 3D-spel verkent Mario verschillende omgevingen, waaronder een variant van New York City. Hij kan in deze game transformeren in andere personages en objecten door hier met zijn pet naar te gooien.

​En verder:

- Vindt de laatste vlucht plaats van de failliete Duitse luchtvaartmaatschappij airberlin.

- Onthult André van Duin de 'geboorteakte van Amsterdam', een perkamenten oorkonde waarmee Graaf Floris V de Amsterdammers in 1275 vrijstelling gaf van het betalen van tol in zijn graafschap.

- Speelt FC Twente tegen Excelsior in de Eredivisie.

TV-Tip: Fortitude

23.50-0.35 uur op Canvas: Zeven weken na de malaise uit seizoen één krijgt het afgelegen stadje Fortitude opnieuw te maken met een aantal rampzalige gebeurtenissen: een vermiste sheriff, een opdringerige ambtenaar en een huiveringwekkende ontdekking die bewijst dat het einde nog niet in zicht is.

Weer:

Vrijdag start met kans op een kleine bui, maar later in de ochtend is er op de meeste plekken ruimte voor de zon. 's Middags wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 13 tot 15 graden bij een stevige wind uit het noordwesten.

