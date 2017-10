Dit wordt het nieuws: Rutte spreekt beoogde ministers, vredesgesprek Colombia

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Rutte spreekt met beoogde ministers

Nadat VVD-leider Rutte afgelopen weekend al sprak met de beoogde vicepremiers De Jonge, Schouten en Ollongren, komen maandag en dinsdag de beoogde ministers van het kabinet Rutte III bij hem langs. Als deze gesprekken afgerond zijn dan wordt de langste formatie ooit donderdag afgesloten met de bordesscène. De regeringsploeg van Rutte gaat zestien ministers en acht staatssecretarissen tellen.

Martens maakt kans op titel beste voetbalster van de wereld

De 24-jarige Lieke Martens, die afgelopen zomer al verkozen werd tot Europees voetbalster van het jaar, maakt kans om ook verkozen te worden tot de beste speelster van de wereld. Martens heeft concurrentie van de Venezolaanse Deyna Castellanos en de Amerikaanse Carli Lloyd, die vorig jaar de prijs kreeg als zogeheten FIFA's Best. Ook de prijs voor de beste mannelijke voetballer wordt maandag uitgereikt. Messi, Ronaldo en Neymar zijn net als in 2015 de drie kanshebbers.

Nieuwe ronde vredesgesprekken ELN en regering Colombia

De regering van Colombia en de grootste rebellengroep van het land, de ELN, beginnen aan een nieuwe ronde vredesgesprekken in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Eerder werd er al een wapenstilstand tussen ELN en de Colombiaanse regering gesloten, de eerste in de tientallen jaren dat ELN al actief is in Colombia. ELN pleegt geregeld aanvallen en overvallen en ontvoert mensen. Zo werden de Nederlandse presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender van het tv-programma Spoorloos eerder dit jaar nog ontvoerd door ELN.

Zitting in zaak Drentse roofmoorden

Er is opnieuw een zitting in de zaak die draait om het doden van Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Veenendaal uit Exloo. Smit werd door de daders Admilson en Marcos R. doodgeschoten, het echtpaar Veenendaal werd gewurgd. Vorig jaar werd bekend dat het onderzoek in de zaak wordt heropend, waardoor een uitspraak in het hoger beroep voor de Drentse roofmoorden nog op zich laat wachten. Tegen de daders is levenslang geëist.

​En verder:

- Komt Philips met resultaten over het derde kwartaal.

- Wordt de olympische vlam wordt ontstoken in Olympia. De toorts wordt de komende maanden naar Pyeongchang gebracht, waar in februari de Winterspelen zijn.

- Speelt Jong AZ tegen FC Oss in de Jupiler League.

TV-Tip: Het geheime dagboek van Hendrik Groen

22.20-22.55 uur op NPO 1: Hendrik Groen, het hoofdpersonage van deze nieuwe tv-serie, mag wel oud zijn, maar hij is nog lang niet dood. Samen met een aantal bewoners van het verzorgingstehuis richt hij de rebellenclub Omanido op: oud maar niet dood. Want, waarom zou het leven alleen nog moeten bestaan uit koffie drinken, achter de geraniums zitten en wachten op het einde?

Weer:

Het is maandagochtend overwegend bewolkt en er vallen zo af en toe buien. In het zuiden is het vaker droog. Later op de dag is er soms wat meer ruimte voor de zon. De wind neemt wel iets af en het wordt ongeveer 15 graden.

