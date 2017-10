Dit wordt het nieuws: Klassieker in Eredivisie, Grand Prix Verenigde Staten

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Klassieker in Eredivisie

In de eerste Klassieker van het seizoen speelt landskampioen Feyenoord om 14.30 uur thuis tegen Ajax. Beide ploegen hebben na acht duels al vijf punten achterstand op koploper PSV, dus kunnen zich eigenlijk geen nieuwe misstap veroorloven. De ploeg uit Eindhoven kan op zijn beurt voor de Klassieker al uitlopen op de rest. PSV speelt om 12.30 uur al thuis tegen Heracles Almelo. Subtoppers AZ en FC Utrecht spelen daarnaast tegen elkaar en twee andere subtoppers sc Heerenveen en Vitesse, sluiten deze speelronde af

Grand Prix Verenigde Staten

De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt zondagavond om 21.00 verreden. Hoewel het de zeventiende van de twintig races in dit seizoen is, kan de wedstrijd de beslissende worden in de strijd om de twee wereldtitels. Als Lewis Hamilton wint en Sebastian Vettel wordt zesde of lager, dan is de vierde titel voor de Brit een feit. Daarnaast kan Mercedes - de renstal van Hamilton - voor het vierde jaar op rij de wereldtitel bij de constructeurs opeisen.

Informatiebijeenkomst omwonenden kliniek verdachte zaak Anne

Inwoners en ondernemers in de omgeving van Den Dolder worden bijgepraat over maatregelen die genomen zijn in de omgeving van de kliniek Altrecht Aventurijn. De verdachte van de moord op Anne (25) verbleef in de kliniek Altrecht Aventurijn. De gebeurtenis heeft bij veel mensen in en rond Den Dolder het gevoel van veiligheid aangetast. Volgens de gemeente Zeist is er daarom behoefte aan de informatiebijeenkomsten.

​En verder:

- Zijn er tussentijdse verkiezingen in Japan en reguliere verkiezingen in Argentinië.

- Is het Wereldstotterdag.

TV-Tip: Ik Vertrek

21.25-22.20 uur - NPO 1: De 52-jairge tuinder Dave en zijn Anne verruilen Delft voor het Portugese Moncarapacho. Vastbesloten om nooit meer terug te keren, vertrekken de twee in hun oude Kever naar hun lapje grond en hun bed en breakfast in aanbouw. Maar al rap gaat het goed mis.

Weer:

Het is zondag overwegend bewolkt en er vallen buien. Ook daalt de temperatuur flink. Het wordt zondag op de meeste plekken niet warmer dan 12 graden en er staat nog steeds een stevige wind. Ook na het weekend blijft het wisselvallig.

