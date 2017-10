Dit wordt het nieuws: Kwalificatie GP VS, vergadering zelfbestuur Catalonië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Madrid gaat autonomie Catalonië opheffen

De Spaanse ministerraad komt in een speciale zitting bijeen om Catalonië weer onder centraal bestuur te stellen, heeft de regering donderdag laten weten. De mededeling van Madrid is een reactie op een brief waarin de Catalaanse leider Carles Puigdemont liet weten dat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid kan uitroepen als de centrale regering een dialoog uit de weg blijft gaan. De regering stelt dat een referendum waarin Catalaanse kiezers op 1 oktober voor onafhankelijkheid hebben gestemd, illegaal was. Het referendum werd al voor de stembusgang door de rechter onwettig verklaard.

Kwalificatie Grand Prix Verenigde Staten

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt zaterdagavond verreden. Het is een belangrijke stap naar de wedstrijd van zondag. Hoewel het de zeventiende van de twintig races in dit seizoen is, kan de wedstrijd de beslissende worden in de strijd om de twee wereldtitels. Als Lewis Hamilton wint en Sebastian Vettel wordt zesde of lager, dan is de vierde titel voor de Brit een feit. Daarnaast kan Mercedes - de renstal van Hamilton - voor het vierde jaar op rij de wereldtitel bij de constructeurs opeisen.

Vier wedstrijden in Eredivisie

Er staan vier duels in de Eredivisie op het programma, waarbij vooral clubs uit het rechterrijtje in actie komen. NAC Breda opent de avond met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, dat na acht duels op een knappe vijfde plek staat. Een andere nieuwkomer VVV-Venlo speelt thuis tegen ADO Den Haag. Hekkensluiter Sparta Rotterdam speelt een derby tegen Excelsior. FC Twente en Roda JC spelen ook tegen elkaar en hebben beide pas zes punten. Bij FC Twente zit Marino Pusic op de bank, nadat René Hake deze week opzij werd geschoven als hoofdtrainer.

Dutch Design Week gaat van start

Zaterdag trapt de jaarlijkse Dutch Design Week af in Eindhoven. Het evenement is met 250.000 bezoekers uitgegroeid tot het grootste designevenement van Noord-Europa. Bezoekers kunnen door de hele stad nieuwe processen, experimenten en oplossingen van 2.500 ontwerpers bewonderen. Ook wordt op 28 oktober de Dutch Design Award uitgereikt aan het beste idee op het gebied van Nederlandse vormgeving.

​En verder:

- Begint de herfstvakantie in de regio Noord.

- Zijn er opnieuw veel vallende sterren te zien

- Worden er parlementsverkiezingen gehouden in Tsjechië.

TV-Tip: Onvergetelijke herinneringen

20.30-22.30 uur - SBS6: Nog wel weten uit welk boek je moeder je vroeger voorlas, maar geen idee hebben dat de man naast je op de bank je zoon is. Het is een voorbeeld van een leven van iemand met Alzheimer, een ziekte waarvan velen hopen dat er snel genezing mogelijk is. Irene Moors, Jeroen van der Boom en Kees Tol en een aantal patiënten hopen met deze thema-uitzending een steentje bij te kunnen dragen aan dat doel.

Weer:

Vanuit het westen trekken er zaterdagochtend buien over het land, maar in de loop van de middag wordt het droger. Wel staat er opnieuw een stevige wind. Het wordt zaterdag ongeveer 17 graden. Zondag is het kouder en is het opnieuw overwegend bewolkt met buien.

