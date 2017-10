Dit wordt het nieuws: Start ADE, coalitiegesprekken Duitsland

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Amsterdam Dance Event gaat van start

ADE, 's werelds grootste club- en conferentiefestival voor elektronische muziek, gaat van start in Amsterdam. Tijdens ADE draaien dj's op verschillende locaties, maar het het evenement in de hoofdstad geldt ook als een belangrijk zakelijk moment voor de dancesector. ADE duurt tot en met zondag en de organisatie verwacht 375.000 bezoekers. Op deze 22e editie van ADE staat een recordaantal artiesten, ruim 2.500, op zo'n 160 locaties.

Merkel begint coalitiegesprekken Duitse regering

De Duitse bondskanselier Angela Merkel start met onderhandelen met de conservatief-liberale FDP en de Groenen over een nieuwe, zogenoemde 'Jamaica-coalitie'. Het CDU haalde met circa 33 procent het slechtste resultaat bij de verkiezingen sinds 1949. Omdat de SPD niet meer wil meeregeren en de oppositie gaat leiden, moest Merkel op zoek naar andere coalitiepartijen.

Derde duels in Champions League

In de Champions League worden de derde duels in de groepen A tot en met D gespeeld. Op Veronica wordt de wedstrijd tussen FC Barcelona en Olympiakos Piraeus uitgezonden. Barcelona won de eerste twee pouleduels en is bij een derde zege vrijwel zeker van een plek in de knock-outfase. De Griekse kampioen verloor juist zijn eerste twee groepsduels en vecht in Camp Nou voor zijn laatste kans.

AkzoNobel komt met cijfers derde kwartaal

AkzoNobel maakt cijfers over het derde kwartaal bekend. Het verf- en chemieconcern stond het afgelopen jaar in de belangstelling vanwege de overnamestrijd met het Amerikaanse PPG Industries. AkzoNobel was niet gediend van de interesse van PPG, wat niet in goede aarde viel bij onder meer de activistische grootaandeelhouder Elliott Advisors. In het tweede kwartaal van dit jaar zag AkzoNobel zijn omzet met 2 procent stijgen tot bijna 3,8 miljard euro. De nettowinst daalde echter met 4 procent tot 301 miljoen euro.

​En verder:

- Nemen twee gigantische robots het tegen elkaar op in een gevecht. De Amerikaanse MegaBot Eagle Prime (5 meter, 12 ton) vecht tegen de Japanse Kuratas (4 meter, 6 ton).

- Wordt de militaire internationale oefening Formidable Shield 2017 afgerond. Met deze oefening willen de deelnemende landen, waaronder Nederland, de internationale samenwerking op het gebied van verdediging tegen ballistische rakketten verbeteren.

TV-Tip: Jonge Valken

22.15-22.55 uur - NPO 1: Met meer dan honderd hotels in binnen- en buitenland geldt Van der Valk als één van de grootste familiebedrijven van Nederland. In de documentaireserie Jonge Valken zetten zes van de achterkleinkinderen van oprichter Martinus van der Valk de hoteldeuren wagenwijd open.

Weer:

Het is woensdag wisselend bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken in het land wel de hele dag droog. 's Avonds kan er in het noordwesten van het land wel een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 21 graden.

