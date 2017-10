Dit wordt het nieuws: Bijzonder warm voor half oktober, deadline Catalonië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Bijzonder warme dag

Volgens Weerplaza zal het maandag in veel regio's de warmste 16 oktober ooit worden. De temperatuur zou in het zuiden kunnen oplopen tot 26 graden. In de Randstad wordt het zo'n 23 á 24 graden. Zondag was het ook al warm. Toen trokken veel Nederlanders nog een dagje naar het strand.

Tijgers komen aan in Nederland

Twee tijgers uit het Syrische Aleppo komen, nadat hun reis veel vertraging heeft opgelopen, naar Nederland. De dieren werden eerder dit jaar gered uit een dierentuin, die door de oorlog in het land beschadigd raakte. Waarschijnlijk landen de tijgers maandagmiddag op Schiphol en komen ze aan het einde van de middag of aan het begin van de avond aan in het Friese Nijeberkoop. De beide tijgers maken deel uit van een grotere groep tijgers, leeuwen, hyena's en beren die door hulpverleners werd gered.

Deadline Catalaanse onafhankelijkheid

Maandag is de deadline die de Spaanse premier Rajoy heeft opgelegd aan de Catalaanse premier Carles Puigdemont. Puigdemont kreeg vijf dagen om uit te leggen of hij afgelopen dinsdagavond nou de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen of niet. Als hij dat wel heeft gedaan, dan heeft hij nog drie dagen om dit te rectificeren. Wanneer Puigdemont het ultimatum negeert, wordt hij waarschijnlijk gearresteerd en wordt Catalonië enige tijd vanuit Madrid geregeerd.

Deadline referendum 'aftapwet'

Maandag is de deadline voor het indienen van handtekeningen voor het aangevraagde referendum over de 'aftapwet'. De initiatiefnemers hebben echter het aantal vereiste aantal van driehonderdduizend handtekeningen al binnen. Na het indienen zal de Kiesraad beoordelen of genoeg handtekeningen geldig zijn.

​En verder:

- Is het Wereldvoedseldag en wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor voedselzekerheid.

- Komt na 37 jaar Pipo de Clown terug op tv met een gloednieuwe serie: 'De nieuwe avonturen van Pipo' op RTL8.

TV-Tip: I Shot My Parents

22.20-23.20 uur op NPO 3: Vier jaar geleden liep de toen 14-jarige Nathon de slaapkamer van zijn ouders in en schoot ze beiden ijskoud door het hoofd. Verbazingwekkend genoeg overleefden pa en ma Brooks de aanslag. Maar hoe verwerk je als ouder het feit dat je eigen bloedje je naar het hiernamaals wil knallen?

Weer:

Maandag wordt het zeldzaam warm voor een 16 oktober. In het zuidoosten kan het zelfs 26 graden worden. In het noorden wordt het 'slechts' 20 graden. De wind blijft matig, aan zee vrij krachtig.

