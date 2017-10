In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering hoor je Wilfred Janssen van Weerplaza over het mogelijke barbecueweer en praten wij met documentaire maker Thijs Zeeman over de zaak Frank Masmeijer.