Dit wordt het nieuws: Orkaan Nate aan land in VS, Grand Prix van Japan

Orkaan Nate komt aan land in VS

Orkaan Nate, die enkele dagen geleden nog als tropische storm over Midden-Amerika trok, komt zondagochtend aan land in de Verenigde Staten. De orkaan, die inmiddels ingeschaald wordt als een orkaan van de tweede categorie, komt volgens Amerikaanse meteorologen van het Nationale Orkaancentrum zondagochtend vroeg aan land bij de plaats Biloxi, iets ten westen van de stad New Orleans.

Grand Prix van Japan

Op het circuit van Suzuka wordt de Grand Prix van Japan verreden. Na de soevereine zege van Max Verstappen in Maleisië zijn de verwachtingen hoog voor de Red Bull-coureur. Vorig jaar werd Verstappen tweede in Japan, achter de inmiddels gestopte wereldkampioen Nico Rosberg. Verstappen begint zondag om 7.00 uur vanaf de vierde startplek, WK-leider Lewis Hamilton start vanaf pole position.

Herdenking gevallen militairen in Mali

De twee in Mali gesneuvelde militairen worden herdacht tijdens de jaarlijkse herdenking van omgekomen stoottroepers. Dat gebeurt eerst in besloten kring in de Gedachteniskapel van de stoottroepers in Beneden-Leeuwen. Daar zullen de namen van sergeant Henry Hoving en korporaal Kevin Roggeveld worden bijgeschreven op een plaquette in de kapel.

Nederlands team strijdt voor winst in World Solar Challenge

In de Australische stad Darwin gaat de World Solar Challenge van start. Bij deze tweejaarlijkse wedstrijd doorkruisen zonnewagens Australië vanuit het noord naar het zuiden van het land. Ze zullen hierbij ruim 3.000 kilometer afleggen. De eerste wagens worden op donderdagochtend bij de finish verwacht. Bij de zesde editie in 2015 heeft het Nederlandse team uit Delft voor de zesde keer gewonnen.

​En verder:

- Hoopt Wales zich voor het eerst sinds 1958 voor een WK te plaatsen. Ook Ierland hoopt zich te plaatsen. Beide landen strijden achter koploper Servië om de tweede plaats in groep D.

- Brengt de Turkse president Erdogan een bezoek aan Oekraïne.

TV-Tip: Maze Runner: The Scorch Trials

20.00-22.30 uur - Net5: In deze tweede Maze Runner-film moet de groep proefkonijnen een gevaarlijke wildernis doorkruisen. Deze keer dus geen doolhof meer en dat is wel jammer, want dat was nou net het leuke aan het eerste filmdeel. Maar ook al is The Scorch Trials wat gewoontjes, de film kijkt lekker weg.

Weer:

Wolken en zon wisselen elkaar zondag af. Wel valt er wellicht een enkele bui. Er waait een matige noordwestelijke wind en het wordt 14 tot 16 graden.

