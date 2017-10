Dit wordt het nieuws: Debat over rapport mortierongeluk Mali, training Oranje

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Debat over OVV-rapport mortierongeluk Mali

De Tweede Kamer gaat woensdag in debat met minister Jeanine Hennis van Defensie over een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een mortierongeval in Mali waarbij twee militairen om het leven kwamen. De Onderzoeksraad constateerde dat Defensie flink in gebreke is gebleven in deze zaak uit 2016. De mortieren die de militairen in Mali gebruikten waren onveilig en hadden nooit gebruikt mogen worden. Defensie had dit moeten weten, zo oordeelde die Onderzoeksraad, die de top van Defensie als verantwoordelijke ziet voor het ongeluk.

Behandeling procedure om Bandidos te verbieden

De rechtbank Midden-Nederland begint aan de civiele procedure waarin het Openbaar Ministerie de rechtbank vraagt om de Bandidos Motorcycle Club te verbieden. Het OM vindt het bestaan van de club in strijd met de openbare orde. Het civiele verbod op de club geldt niet alleen voor de Nederlandse afdeling van de Bandidos, maar ook voor de internationale tak. Voor de procedure is ook aanstaande vrijdag vrijgemaakt.

Eerste training Oranje voor interlands Wit-Rusland en Zweden

Het Nederlands elftal werkt zijn eerste training af voor de cruciale interlands tegen Wit Rusland (zaterdag in Borisov) en Zweden (volgende week dinsdag in Amsterdam). In Katwijk neemt bondscoach Advocaat zijn spelers onder handen om ze optimaal voor te bereiden op de kwalificatieduels. Oranje zal beide wedstrijden met groot verschil moeten winnen om kans te houden op kwalificatie voor het WK van volgende zomer in Rusland.

Trump bezoekt door orkaan Irma getroffen Puerto Rico

De Amerikaanse president Donald Trump brengt naar verwachting dinsdag een bezoek aan het eiland Puerto Rico dat hard is getroffen door orkaan Irma. De afgelopen tijd is er veel kritiek op Trump omdat er te weinig hulp vanuit de VS zou zijn voor de Amerikaanse vrijstaat. Trump ontkent dit op zijn beurt en zegt dat hulpverleners uitstekend werk verrichten.

Ex-PVV'er Heemels hoort straf

De rechtbank in Maastricht doet uitspraak in de zaak die draait om Michael Heemels. Tegen de voormalige PVV'er is 22 maanden gevangenisstraf geëist, omdat hij als voorzitter van de Limburgse PVV-Statenfractie zo'n 177.000 euro zou hebben verduisterd. Dat bedrag was bedoeld voor de Statenfractie van de PVV, maar Heemels zou volgens het OM zijn drank- en drugsverslaving met het geld bekostigd hebben. Heemels was naast Statenlid ook ook lange tijd woordvoerder van PVV-leider Geert Wilders.

Uitspraak in Schrems-rechtszaak tegen Facebook

De hoogste rechtbank van Ierland doet uitspraak in een zaak die privacy-activist Max Schrems heeft aangespannen tegen Facebook. Volgens Schrems schendt Facebook privacywetten door gegevens van Europeanen op te slaan in de Verenigde Staten. De zaak kan ook grote gevolgen hebben voor andere internetgiganten.

​En verder:

- Wordt de Nobelprijs voor de Natuurkunde uitgereikt.

- Presenteert de NS het nieuwe ontwerp van de Intercity Nieuwe Generatie.

- Vindt de beursgang plaats van het Finse technologiebedrijf Rovio, de bedenker van het populaire smartphonespelletje Angry Birds.

- Gaan meer dan veertig vakbonden in Catalonië staken uit protest tegen het optreden van de Spaanse politie op de dag van het onafhankelijksheidsreferendum. Vanwege het optreden van de politie vielen honderden gewonden.

-Begint het Leids Ontzet.

TV-Tip: Dream school

21.20-22.20 uur - NPO3: Hoe het gaat met de klas van vorig jaar? Coaches Lucia Rijker en Eric van 't Zelfde, die probleemjongeren in het vorige seizoen weer de schoolbanken in probeerden te helpen, horen de verhalen van de jongeren gretig aan. Ook hebben ze nog een belangrijke les in petto voor de groep.

Weer:

Er is dinsdag meer ruimte voor de zon dan maandag, maar er vallen van tijd tot tijd wel buien. Het wordt maximaal 16 graden.

