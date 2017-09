Dit wordt het nieuws: Catalanen naar stembus, Verstappen racet in Maleisië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Door Spaanse regering verboden referendum in Catalonië

Zondag gaat de Spaanse regio Catalonië als het aan de seperatistien ligt naar de stembus om voor onafhankelijkheid te stemmen. Het door de Catalaanse premier Carles Puigdemont (54) gelaste referendum wordt echter zo veel mogelijk gedwarsboomd door de Spaanse regering, die onder meer politieagenten van buiten de regio heeft gestuurd. Het referendum over onafhankelijkheid is in strijd met de wet en verboden door de Spaanse rechter. De fanatieke Catalaanse separatisten, de regioregering voorop, willen hoe dan ook een stembusgang. Ze willen met de uitslag in de hand een eigen republiek uitroepen.

Ploegen uit linkerrijtje tegen elkaar in Eredivisie

In de Eredivisie staan enkele belangrijke wedstrijden tussen ploegen uit 'het linkerrijtje' op het programma. Nummer vier Feyenoord gaat op bezoek bij het als vijfde geplaatste AZ (12.30 uur), nummer twee sc Heerenveen ontvangt Ajax, dat zevende staat (14.30 uur), en Vitesse (derde) speelt thuis tegen de nummer negen FC Utrecht (14.30 uur). Onderin treffen Sparta en Roda JC elkaar (16.45 uur).

Verstappen begint als derde aan GP Maleisië

Op het circuit van Sepang bij Kuala Lumpur wordt de voorlopig laatste Grand Prix van Maleisië gereden. Max Verstappen begint vanaf de derde startplaats, met voor zich Kimi Raikkonen op de tweede plaats en Lewis Hamilton op pole. Sebastian Vettel begint achteraan door een probleem tijdens de kwalificatie. De race begint om 9.00 uur Nederlandse tijd.

Nederlandse volleybalsters spelen in EK-finale

De Nederlandse volleybalsters spelen voor de tweede keer op rij de finale van het EK. Oranje haalde zaterdag de eindstrijd door gastland Azerbeidzjan met 3-2 te kloppen. De wedstrijd tegen finalist Servië wordt vanaf 17.00 uur gespeeld. In 1995 veroverde Nederland zijn enige Europese titel tot dusver.

Aanbieders van online tickets moeten extra kosten vermelden

Online aanbieders van concert-, theater- en festivaltickets moeten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanaf zondag duidelijker zijn over hun prijzen. Extra kosten die onvermijdbaar zijn, moeten in de basisprijs worden opgenomen. Nu komen er tijdens het boekingsproces nog te vaak verplichte kosten bij voor de consument. De uiteindelijke ticketprijs kan hierdoor wel tot twintig procent hoger uitvallen dan aan het begin wordt vermeld.

FNV ultimatum ambulancemedewerkers verstrijkt

Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ambulancezorg Nederland een ultimatum gesteld. De vakbond gaat acties voorbereiden als zij niet voor 1 oktober ingaan op de eisen van het personeel. Volgens de vakbond is er een onhoudbare situatie voor ambulancepersoneel ontstaan. "Al jaren komt door een toenemende vraag naar ambulances en door het achterblijven van benodigd personeel, de kwaliteit van zorg in het geding", stelt een van de vakbondsbestuurders.

​En verder:

- Het huwelijk voor partners van het gelijke geslacht is vanaf zondag toegestaan in Duitsland.

- Voor het vierde jaar op rij wordt de maand oktober omgedoopt in Stoptober, om mensen ertoe te bewegen te stoppen met roken. Ook BN'ers doen mee. Deze keer gaan zanger Nielson, zakenvrouw Olcay Gulsen en radio-dj Koen Hansen proberen de sigaret voorgoed te doven.

- Het wielerseizoen wordt afgesloten met de Ronde van Lombardije in Italië.

- Zondag voert de gemeente Amsterdam een meldplicht vakantieverhuur in om de negatieve gevolgen van toeristische verhuur van woningen te beperken. De meldplicht beperkt het aantal woningen dat langer dan zestig dagen wordt verhuurd en overtredingen kunnen effectiever gehandhaafd worden. Het maakt niet uit via welk platform de woning wordt verhuurd.

- O.J. Simpson (70) wordt waarschijnlijk vrijgelaten uit de gevangenis in de Amerikaanse staat Nevada, waar de voormalig acteur en American Football-speler sinds 2008 opgesloten zit.

- Het is 150 jaar geleden dat Das Kapital van Karl Marx uitkwam.

TV-Tip: Cold Case: Dader gezocht

21.30-22.30 - SBS6: Nederland telt zo'n 1.500 cold cases: onopgeloste delicten waarvoor de daders voor minimaal twaalf jaar achter de tralies behoren te vertoeven. In Cold Case: Dader gezocht duiken Sandra Schuurhof en politiewoordvoerder Bernhard Jens elke week in één zaak die om opheldering smeekt.

Weer:

Zondag is er sprake van een tweedeling in Nederland. In het oosten is er geregeld zon en lange tijd droog, in het westen zijn meer wolken en valt er later in de middag mogelijk regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Maandag zorgen restanten van Maria voor regen in vooral het zuiden, elders vallen enkele buien.

