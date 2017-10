Dit wordt het nieuws: Max Verstappen in actie, Rolling Stones in Arena

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Jarige Verstappen in actie in kwalificatie GP Maleisië

In de Formule 1 staat om 11.00 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië op het programma. Max Verstappen greep twee weken in Singapore geleden nog net naast zijn eerste pole position uit zijn carrière. Kan de Nederlander zichzelf op zijn twintigste verjaardag een mooi cadeau bezorgen?

Rolling Stones in Arena

The Rolling Stones staan in de Johan Cruijff Arena. Het is de eerste van twee concerten die de legendarische band in Nederland geeft. Op 15 oktober staan de Stones in de Gelredome in Arnhem. De Staat verzorgt zaterdag het voorprogramma.

Koploper PSV ontvangt Willem II in Eredivisie

In de Eredivisie staan er vier wedstrijden op het programma. Koploper PSV neemt het, met Luuk de Jong terug in de wedstrijdselectie, voor eigen publiek op tegen Willem II, dat voorlaatste staat op de ranglijst. PEC Zwolle ontvangt FC Groningen, ADO Den Haag gaat op bezoek bij NAC Breda en Excelsior treft thuis VVV-Venlo.

Eerste militairen keren terug uit Sint Maarten

De eerste militairen keren terug na hun hulpverlening op het door orkaan Irma getroffen Sint Maarten. De militairen worden op Vliegbasis Eindhoven welkom geheten door de Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Rob Kramer en de plaatsvervangend Directeur Operaties, commodore Jan Willem Westerbeek.

Volleybalsters strijden om plek in EK-finale

De Nederlandse volleybalsters komen in actie in de halve finale van het EK. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison neemt het in Baku op tegen gastland Azerbeidzjan. Twee jaar geleden haalde Oranje in eigen land ook de finale, maar daarin was Rusland te sterk.

​En verder:

- Wordt aan de A4 gewerkt. Het huidige asfalt wordt verwijderd en de eerste laag 'zeer open asfaltbeton' (zoab) wordt aangelegd op de rijbaan richting Den Haag, op de A4 tussen Roelofarendsveen en Hoogmade. Het verkeer richting Amsterdam/Schiphol kan tijdens alle afsluitingen gewoon doorrijden.

- Is de open dag van de gerechtsgebouwen Utrecht en Lelystad. Tijdens de open dag kan je onder andere een nagespeelde zitting bijwonen, een rondleiding door het gebouw volgen of naar de publieksacademie. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten voor kinderen, waaronder een tekenwedstrijd en een vossenjacht.

TV-Tip: The Loch

20.40-21.25 uur - Canvas: Aan de voet van de Schotse berg Cam Mohr, vlak bij het spookachtige Loch Ness, wordt het lijk van pianoleraar Niall Swift gevonden. Het is een enorme schok voor de op het oog zo lieflijke bewoners van het dorpje Lochanfory. Zeker wanneer blijkt dat Niall niet per ongeluk van de klif is gedonderd, maar is vermoord.

Weer:

Zaterdag begint in het oosten nog met regen. In de rest van het land is het bewolkt, maar meestal droog. In de middag wordt het steeds zonniger. Het wordt wel frisser met ongeveer 16 graden. De wind blijft zwak.

