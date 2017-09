Dit wordt het nieuws: Selectie Oranje bekend, uitreiking Gouden Kalveren

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Definitieve selectie Oranje wordt bekendgemaakt

Bondscoach Dick Advocaat maakt zijn definitieve selectie bekend voor de duels tegen Wit-Rusland (7 oktober) en Zweden (10 oktober). In die laatste twee kwalificatieduels hoopt Oranje alsnog een plek in de play-offs voor het WK 2018 in Rusland te bemachtigen. Oranje moet dan waarschijnlijk beide duels ruim winnen. Zweden staat momenteel tweede met drie punten meer en een doelsaldo dat zes punten beter is.

Uitspraak in zaak voormalig VVD-politicus Linschoten

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de zaak tegen voormalig VVD-politicus en ex-staatssecretaris Robin Linschoten. Het Openbaar Ministerie wil dat Linschoten wegens belastingfraude een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar krijgt. Volgens de aanklager heeft Linschoten ''op kosten van de samenleving" jarenlang boven zijn stand geleefd.

Uitreiking Gouden Kalveren op NFF

Tijdens het eindgala van het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Deze Nederlandse filmprijzen worden in verschillende categorieën vergeven. Films die kans maken op een Gouden Kalf voor beste film zijn onder andere Bram Fischer, Tonio en Brimstone. Het gala is niet live op televisie te zien, maar in een speciale aflevering van de TV-Show op NPO 1 spreekt Ivo Niehe na de uitreiking met enkele winnaars.

Vrije trainingen Grand Prix Maleisië

Op het circuit van Sepang worden de eerste (5.00 uur) en tweede (9.00 uur) vrije training van de Grand Prix van Maleisië verreden. Het circuit verdwijnt na dit jaar van de Formule 1-kalender, omdat de race niet rendabel is voor de organisatie.

Turkije weert vluchten noorden Irak

Vrijdag zijn er vanaf 18.00 uur lokale tijd geen vluchten meer mogelijk tussen Turkije en de Iraakse steden Erbil en Sulaimaniya in het Koerdische deel van het noorden van Irak. Het weren van vluchten is naar aanleiding van het niet-bindende referendum van afgelopen maandag waarin Iraakse Koerden met een overweldigende meerderheid stemden voor onafhankelijkheid. Buurlanden Turkije en Iran waren tegen het referendum en nemen daarom maatregelen.

Eurostat komt met prijsniveau eurozone

Europees statistiekbureau Eurostat laat vrijdagochtend weten wat er met het prijsniveau in de eurozone in september is gebeurd. In augustus viel de inflatie met 1,5 procent hoger uit dan verwacht. Dit hing vooral samen met een stijging van energieprijzen. In juli was nog sprake van een inflatie van 1,3 procent.

En verder:

- Komt FIFA 2018 uit.

- Wordt de zoektocht naar overlevenden van de aardbevingen in Mexico naar alle waarschijnlijkheid gestaakt. Er zijn nog tientallen mensen vermist, maar de kans dat er nog iemand levend wordt gevonden, lijkt gering.

TV-Tip: TV-Show - Het Nederlands Film Festival

21.25-22.25 uur - NPO1: Dit jaar is er geen live verslag van de uitreiking van de Gouden Kalveren. In plaats daarvan blikt Ivo Niehe terug op het filmfestival, waarbij hij ook enkele winnaars interviewt.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

In de ochtend is het eerst nog mistig, vooral in het noorden en oosten van het land. Later breekt de zon door, later gevolgd door enkele wolkenvelden. Verder op de middag valt er ook regen. In de avond is er naast de buien ook kans op onweer. Het wordt wel warm met temperaturen tussen de 20 en 25 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg