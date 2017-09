Dit wordt het nieuws: EU-leiders bijeen in Tallinn, Politie houdt werkonderbreking

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Onderzoeksraad voor Veiligheid komt met rapport mortierincident Mali

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceert een rapport over het mortierongeval in Mali, waardoor vorig jaar twee Nederlandse militairen om het leven kwamen. Het dodelijke ongeval vond plaats tijdens een mortiergranaatoefening ten zuiden van Kidal, op bijna 300 kilometer van Gao. Daar is de Nederlandse hoofdmacht gestationeerd voor deelname aan de Mali-missie (MINUSMA). Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek van de OVV, stelde vakbond VBM woensdag dat het dodelijke ongeval voorkomen had kunnen worden.

EU-leiders praten over toekomst in Tallinn

Europese regeringsleiders schuiven aan tijdens een informeel diner in Tallinn, de hoofdstad van Estland, om onder meer te praten over de gevolgen van de Duitse verkiezingen en over de hervormingsplannen die de Franse president Emmanuel Macron dinsdag heeft uitgesproken. Waarschijnlijk zal ook de opvang van vluchtelingen in Europa aan bod komen.

Politiemedewerkers houden werkonderbrekingen

Leden van politiebonden ACP, ANPV, NPB en VHMP in de politieregio's Midden-Nederland en Noord-Holland houden donderdag werkonderbrekingen. Ze zullen twee keer twee uur lang niet werken uit onvrede over hun pensioenregeling. De vakbonden willen onder meer een flexibele pensioenleeftijd en afschaffing van de fiscale boete voor mensen die vervroegd uittreden. De bonden benadrukken dat politiewerk zowel mentaal als fysiek zwaar werk is.

Uitspraak kort geding om DNA zaak Everink

De verdachte van de moord op zakenman Koen Everink, Mark de J., probeert via de civiele rechter alsnog DNA-sporen los te krijgen van het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om genetisch materiaal dat is aangetroffen in de auto van De J. en op het lichaam van het slachtoffer. De verdediging wil de DNA-sporen laten onderzoeken, maar de strafrechter veegde dat verzoek eerder van tafel. De advocaat van De J. heeft daarvoor een kort geding aangespannen tegen de Staat.

Vitesse tegen OGC-Nice in Europa League

Vitesse speelt in Frankrijk het Europa League-duel tegen OGC Nice. Tijdens de vorige wedstrijd wisten de Arnhemmers niet te winnen (2-3) van Lazio. Vitesse hoeft donderdag tegen OGC-Nice waarschijnlijk geen rekening te houden met Wesley Sneijder, die volgens Nice-trainer Lucien Favre niet topfit is. De wedstrijd begint om 19.00 uur.

VN spreekt over situatie in Myanmar

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties praat de VN-Veiligheidsraad bij over de situatie in Myanmar. Verschillende landen hebben om een dergelijke bijeenkomst gevraagd. Eerder omschreef Guterres het geweld tegen de Rohingya-moslims in het land als etnische zuivering. Inmiddels zijn vanwege het toenemende geweld, meer dan 400.000 Rohingya-moslims naar buurland Bangladesh gevlucht.

En verder:

- Wordt de Topvrouw van het jaar 2017 bekendgemaakt.

- Gaan Franse gepensioneerden de straat op om te demonstreren tegen de arbeidshervormingen die president Macron heeft doorgevoerd.

- Wordt de kwartfinale van het EK Volleybal gespeeld door de Nederlandse vrouwen. Ze spelen tegen Italië.

- Verstrijkt de deadline die de EU aan Google oplegde om aanpassingen te doen aan de Shopping-prijsvergelijker, die vaak verschijnt in zoekresultaten naar producten.

TV-Tip: Keuringsdienst van Waarde

20.25-20.55 uur - NPO 3: Bijna alle supermarkten hebben tegenwoordig vlees van 'een nieuwe kip', of van 'een langzamer groeiend ras met meer ruimte en afleidingsmateriaal'. In deze aflevering van de Keuringsdienst van Waarde wordt deze 'nieuwe kip' uit de supermarkt onderzocht. Want wat houdt langzamer groeiend precies in? En waarom zou je een kip eigenlijk langzamer laten opgroeien?

Weer:

Het is donderdag overwegend bewolkt en er trekken buien van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Tussendoor is de zon af en toe te zien. Het wordt 19 tot 21 graden.

