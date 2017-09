Dit wordt het nieuws: Grote oefening hoogwater, rapport instorten garage

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Crisisoefening hoog water

Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren vindt deze week een grote crisisoefening plaats. Hierbij zijn vele organisaties als veiligheidsregio's, waterschappen en het ministerie van Defensie betrokken. Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties. Op maandag start de oefening met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand.

Presentatie onderzoek instorten parkeergarage Eindhoven

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd van de technische oorzaak van de gedeeltelijke instorting van een in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het onderzoek werd onder andere uitgevoerd door TNO.

Verhoren mariniers in zaak-De Punt

De eerste verhoren van betrokken mariniers vinden plaats in de zaak rond de gekaapte trein bij De Punt in 1977. De rechtbank in Den Haag bepaalde eerder dit jaar dat de verhoren nodig waren om een oordeel te vellen over de vraag of twee treinkapers opzettelijk zijn gedood door mariniers.

Referendum Iraakse Koerden

De Iraakse Koerden zetten maandag hun referendum over onafhankelijkheid door, ondanks felle weerstand van de Iraakse centrale regering en buurlanden Turkije en Iran. De verwachte uitkomst van de volksraadpleging is 'ja'. ''Wij gaan nooit terug naar het mislukte partnerschap met Bagdad", zei de president van de Iraaks-Koerdische regio Massoud Barzani zondag. Irak is een ''theocratische, sektarische staat'' geworden en niet de democratie waarop na de val van Saddam Hussein in 2003 gehoopt was.

Zaak seksueel misbruik bij Defensie

De militaire kamer van de rechtbank Arnhem buigt zich over een affaire bij Defensie. Een vrouwelijke militair van de landmacht beschuldigt een mannelijke collega van seksueel misbruik op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. De vrouw deed geen aangifte, maar haar commandant deed dit wel. Twee andere militairen die betrokken zijn bij de zaak, zijn inmiddels ontslagen.

Neparts terecht voor verkrachtingen

Een Tilburger staat terecht voor meerdere verkrachtingen. Zo ziet het OM zijn handelen. De man zou zich als arts hebben uitgegeven en in die hoedanigheid vrouwen hebben onderzocht. Hij zou op die voorwendselen bekkenbodemonderzoek en borstonderzoek hebben uitgevoerd en uitstrijkjes hebben gemaakt.

En verder:

- Start Cyber Security Week in Den Haag. Tijdens 80 evenementen zullen honderden experts op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap gedurende een week hun kennis delen, de laatste ontwikkelingen bespreken en nieuwe innovatieve ideeën pitchen.

- Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is bij de Fipronil-top in Brussel om over de kwestie te praten met zijn Europese collega's.

TV-Tip: 2Doc: Vergeef me mijn schulden

20.55-22.00 uur - NPO 2: Wie zich in Nederland in de schuldennesten heeft gewerkt, kan toegelaten worden tot de wettelijke schuldsanering. Toch kom je voor deze rehabilitatie niet zomaar in aanmerking.

Weer:

De dag begint wederom met mist, maar al snel breekt de zon door. Wel kan in het noordoosten nog een bui voorkomen. In het zuiden wordt het bijna 20 graden, in het noordwesten blijft het kwik steken op 16 graden. De wind blijft zwak.

