Dit wordt het nieuws: Noord-Korea spreekt bij VN, onderhandeling NAFTA

Buitenlandminister Noord-Korea spreekt VN toe

De Noord-Koreaanse minister van buitenlandse Zaken Ri spreekt de algemene vergadering van de VN toe. De toespraak is interessant gezien de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un de afgelopen dagen. Ze uitten veel spierballentaal en dreigden elkaars woorden af te straffen.

Feyenoord tegen NAC Breda in Eredivisie

In de Eredivisie is Feyenoord zaterdagavond de enige topclub die in actie komt. De koploper speelt thuis tegen NAC Breda en dat is op papier een makkelijke horde. De Bredanaars wonnen namelijk nog nooit in De Kuip. De andere Eredivisiewedstrijden op zaterdag zijn Willem II-Heerenveen, Heracles Almelo-Roda JC en ADO Den Haag-Sparta.

Derde onderhandelingsronde handelsverdrag NAFTA

De derde onderhandelingsronde over het bestaande vrijhandelsverdrag NAFTA gaat van start in Canada. De Amerikaanse president Donald Trump wil de voorwaarden van het verdrag met Mexico en Canada herzien. Mogelijk wordt er tot en met woensdag heronderhandeld over onder meer de gevolgen voor kleine ondernemingen, transparantie en voedselveiligheid. Trump heeft eerder overigens meerdere keren gedreigd een punt achter de onderhandelingen te zetten.

Kans op zeer dichte mist

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstaan in het land op veel plekken mistbanken. Lokaal kan de mist zeer hardnekkig zijn, waardoor mogelijk problemen ontstaan in het verkeer. Het zicht kan namelijk teruglopen tot onder de 200 meter.

En verder:

- Is het Werelddovendag.

- Gaat de Rotterdam Pride van start.

- Stellen de asielzoekerscentra in Nederland hun deuren open tijdens de landelijke open dag.

- Zijn er parlementsverkiezingen in Nieuw-Zeeland.

TV-Tip: Lang leve de muziekshow

19.25-20.25 - NPO 3: Puike noten, goede dansbewegingen en parate muziekkennis; alles trekken kinderen uit de kast in deze muzikale scholenwedstrijd. Steeds drie basisschoolklassen uit één provincie gaan de strijd met elkaar aan voor de ultieme hoofdprijs: met de tot nu toe allergrootste schoolband optreden voor Koningin Máxima.

Weer:

In de ochtend is er lokaal nog kans op mist. Later op de middag is er meer ruimte voor de zon. Het blijft de hele dag droog en het wordt 18 tot 20 graden.

