Dit wordt het nieuws: Pro-formazitting in zaak Holleeder, Brexit-speech May

Pro-formazitting in zaak Holleeder

Vanaf vrijdag krijgt de strafzaak tegen Willem Holleeder een vervolg. Hoewel de inhoudelijke behandeling pas voor volgend jaar op de planning staat, zijn er de komende tijd wel verschillende pro-formazittingen waarin de tussenstand van het onderzoek wordt besproken. Holleeder wordt verdacht van het medeplegen van een aantal moorden, waaronder die op Willem Endstra.

Brexit-speech Britse premier May

De Britse premier May houdt weer een nieuwe zogeheten Brexit-speech. Het is de derde officiële verklaring van May sinds artikel-50, het artikel dat uittreding uit de EU regelt, in werking is getreden. Verwacht wordt dat May een algemene update zal geven over de Brexit-gesprekken die de Britten met de EU voeren. In Britse media wordt daarnaast gemeld dat May bekend zal maken dat ze bereid is zo'n 20 miljard te betalen aan de EU in ruil voor toegang tot de Europese interne markt. Ook zal ze naar verwachting melden dat ze hoopt op een akkoord dat goed is voor de EU én het Verenigd Koninkrijk en dat ze opnieuw zal pleiten voor een transitieperiode.

En verder:

- Zijn er parlementsverkiezingen op Aruba.

- Is er een pro-formazitting in de zaak die draait om de ontvoering van het destijds 2-jarige meisje Insiya uit Amsterdam in september 2016.

- Komt de Franse regering met een decreet dat de flexibilisering van het arbeidsrecht regelt.

TV-Tip: The next icons

22.30-23.00 uur - Veronica: In The Next Icons worden vier Nederlandse dj's gevolgd die maar al te graag in de voetsporen van grote Nederlandse dance-iconen willen treden.

Weer:

In het westen van het land is het 's ochtends bewolkt en kan er een enkele bui vallen. In het oosten van het land is het 's ochtends eerst nog mistig. Later op de dag trekken de bewolking en buien van het zuidwesten verder over het land, waarna er later weer wat meer ruimte voor opklaringen en de zon is. Het wordt 17 tot 19 graden.

