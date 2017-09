Dit wordt het nieuws: Prinsjesdag 2017, Orkaan Maria teistert Caraïben

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Prinsjesdag belooft weinig nieuws

Prinsjesdag 2017 zal niet de boeken in gaan als de dag waarop grootse nieuwe plannen voor het komende jaar worden aangekondigd. De stukken zijn grotendeels al uitgelekt en bevatten geen nieuw beleid, omdat het kabinet demissionair is en de onderhandelaars het nog altijd niet eens zijn over een nieuw kabinet. Wel zal zoals gebruikelijk de Koning de Troonrede voorlezen en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) de Prinsjesdagstukken officieel aanbieden aan de Tweede Kamer.

Orkaan Maria teistert Caribisch Nederland

De Nederlandse Bovenwindse eilanden zijn nog maar net aan het herstellen van orkaan Irma of de volgende orkaan komt er al weer aan. Nu dreigen vooral Saba en Sint Eustatius te worden getroffen, maar ook op Sint Maarten wordt gewaarschuwd voor extreme regenval. Naar verwachting arriveert de storm in de nacht van maandag op dinsdag bij de Bovenwindse eilanden, zegt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC).

Algemene Vergadering Verenigde Naties van start

Dinsdag en woensdag komen alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties bijeen voor de Algemene Vergadering in New York. Ook premier Mark Rutte is met twee ministers aanwezig. De Amerikaanse President Donald Trump opent de bijeenkomst met een toespraak. Volgens hem is het dringend nodig om hervormingen door te voeren. Hij vindt de VN momenteel een stroperige organisatie die efficiënter en daadkrachtiger kan. Andere belangrijke onderwerpen zijn oplopende spanningen rond Noord-Korea, het kernprogramma van Iran en de Rohingya-vluchtelingen in Myanmar.

Strafeis tegen PVV'er Heemels

De officier van justitie komt dinsdag met de strafeis tegen Michael Heemels, oud-woordvoerder en ex-Statenlid van de PVV. Heemels staat terecht op verdenking van het achteroverdrukken van 176.000 euro uit de partijkas. Heemels was lange tijd boegbeeld van de PVV in Limburg en woordvoerder van Geert Wilders. Hij raakte verslaafd aan alcohol en drugs en stal geld onder meer voor cocaïne.

En verder:

- Buigt een rechter zich over wie eigenaar is van het idee van tv-formule The Voice, aldus The Guardian. De Ier Roy Barry spande een rechtszaak aan tegen het Talpa van John de Mol. Volgens Barry heeft hij het concept bedacht.

- Staat voor de rechtbank van Amsterdam een 34-jarige vrouw uit Amsterdam terecht die ervan wordt verdacht op 22 mei 2016 in Amsterdam-Zuidoost haar 5-jarige zoontje te willen vermoorden door hem te vergiftigen.

TV-Tip: The Martian

20.35-23.30 uur - Net5: Na een ongeluk tijdens een missie naar Mars wordt astronaut Matt Damon voor dood achtergelaten. Klein detail: hij leeft nog. Zo begint voor hem een bijna onmogelijke opgave om te laten weten dat hij niet dood is en dat zo te houden. Verrassend genoeg weet regisseur Ridley Scott van dit gegeven een hoopgevende en af en toe zelfs grappige film te maken.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Het is dinsdag min of meer hetzelfde weer als afgelopen dagen. De dag begint net als zondag en maandag met mist en later kunnen wolkenvelden overtrekken waar af en toe wat regen uit valt. De temperatuur blijft wederom steken op zo'n 16 graden met een matige wind.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg