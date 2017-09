Dit wordt het nieuws: Nationale actiedag Sint Maarten, uitspraak zaak Waterfront

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nationale actiedag 'Nederland helpt Sint Maarten'

Tijdens de Nationale actiedag 'Nederland helpt Sint Maarten' vinden in heel Nederland verschillende inzamelingsacties plaats waarbij geld wordt opgehaald voor de inwoners van Sint Maarten. Dat eiland werd hard getroffen door orkaan Irma. Zowel programma's op NPO Radio 2 als op NPO 1 doen de hele dag verslag van alle acties en geven informatie van de situatie ter plaatse. Het geld wordt verzameld via Giro 5125 van het Rode Kruis.

Uitspraak in zaak Waterfront-liquidatie

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de zaak die gaat over een liquidatie tijdens het Amsterdamse dancefeest Waterfront in het Scheepvaartmuseum. Surailie I. (35) wordt ervan verdacht de 26-jarige Souhail Laachir met meerdere kogels om het leven te hebben gebracht. De schietpartij kan worden gezien als onderdeel van de liquidatiegolf in de onderwereld van Amsterdam, omdat de verdachte en het slachtoffer bij rivaliserende 'kampen' horen. Tegen de verdachte is 25 jaar cel geëist.

Vrije training GP Singapore

Max Verstappen begint in Singapore aan zijn eerste vrije trainingen op een circuit dat zijn auto goed zou moeten liggen. Het stratencircuit kent veel bochten en weinig rechte stukken en dat is hoe Red Bull Racing het 't liefst ziet. De eerste vrije training is van 10.30 uur tot 12.00 uur Nederlandse tijd en de tweede van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Deadline biedingen op failliet Air Berlin

De deadline voor partijen die interesse hebben in een overname van (een deel) van de noodlijdende Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin verloopt vrijdag. Lufthansa wil in ieder geval een groot deel van de vloot van Air Berlin overnemen. Verder lijken easyJet, TUI Fly, Ryanair en Condor interesse te hebben in een mogelijke overname. Sinds Air Berlin in augustus faillissement heeft aangevraagd, draait het bedrijf op een overbruggingskrediet van de Duitse overheid.

En verder:

- Komt er een einde aan de dertienjarige missie van de NASA-sonde Cassini.

- Presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over het sterfterisico van rokers.

- Is de eerste dag van de Davis Cup-wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië in Den Haag.

TV-Tip: Flikken Rotterdam

20.35-21.25 uur - NPO1: De dood gewaande rechercheur Ben Slachter blijkt nog te leven. Precies op het juiste moment kwam hij tevoorschijn om zijn collega Lieve van de dood te redden. Maar kwam zijn hulp ook op tijd voor officier van justitie Hein Berg?

Weer:

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het droog. Vrijdagochtend is er eerst ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag gaat het opnieuw regenen. Daarbij is ook onweer mogelijk. Het waait uit het westen en het wordt ongeveer 16 graden.

