Dit wordt het nieuws: Regiezitting in zaak Klaas Otto, Feyenoord tegen City in CL

Regiezitting Klaas Otto

Klaas Otto zit vast in verband met verschillende strafzaken. Het gaat onder meer om afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. Woensdag is de eerste regiezitting, waarbij zaken als de voortgang van het onderzoek besproken worden. Ook wordt er een besluit genomen over het vervolg van de zittingsdagen.

KNMI geeft code oranje vanwege windstoten

Het KNMI heeft voor woensdag code oranje afgegeven voor de kustprovincies omdat er in de ochtend en middag zware tot zeer zware windstoten worden verwacht. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Wadden- en IJsselmeergebied krijgen woensdagochtend en -middag te maken met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. De piek van de storm ligt naar verwachting tussen 10.00 en 15.00 uur.

Feyenoord tegen Manchester City in Champions League

Voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 speelt Feyenoord een wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League. Met Manchester City komt er direct een absolute topclub naar De Kuip. Feyenoord hoopt in zijn 250e Europese wedstrijd op een herhaling van de 1-0 overwinning vorig seizoen op Manchester United in de Europa League.

Bezoek koning en minister Plasterk aan Sint-Eustatius

Na het bezoek aan de eilanden Sint Maarten en Saba reizen minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en koning Willem-Alexander verder naar Sint-Eustatius, dat ook getroffen is door orkaan Irma. Er is een ontmoeting met lokale autoriteiten en hulpverleners. Ook spreken de koning en Plasterk met werknemers van het elektriciteitsbedrijf die het eiland in zeer korte tijd weer van elektriciteit hebben voorzien. Met het bezoek aan Sint Eustatius wordt de reis langs de eilanden afgesloten.

Uitspraak over claim Miljoenenjacht-finalist tegen Endemol

De rechtszaak draait om een man die in het najaar van 2013 deelnam aan het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. De man is van mening dat de producent van het programma, Endemol Shine Nederland, onrechtmatig heeft gehandeld door hem niet te laten doorspelen. De man drukte in de finaleronde naar eigen zeggen per vergissing op 'de rode knop', waarmee hij een bod van de 'bank' van 125.000 euro zou hebben aanvaard.

En verder:

- Gaat staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu op werkbezoek naar de Chinese stad Shanghai.

- Neemt de rechtbank woensdag een beslissing over de voorlopige hechtenis van de man die werd aangehouden rond de terrorismedreiging bij de Maassilo in Rotterdam.

- Maakt het Europese statistiekbureau Eurostat cijfers bekend over de werkgelegenheid in de EU in het tweede kwartaal.

TV-Tip: Tussen kunst en kitsch

20.35-21.25 uur - NPO 1: Een paar oorbellen houdt de gemoederen in het Scheepvaartmuseum flink bezig. Waarschijnlijk zijn de hangers gemaakt door juwelier Steltman, de 'cartier' van Nederland en hofleverancier van het koningshuis. Een setje was in het verleden al niet te betalen, maar hoeveel zijn ze nu waard?

Weer:

Gedurende de ochtend geldt er een code oranje en zijn er waarschuwingen voor zeer zware windstoten. Het is daarnaast wisselvallig. Stevige buien en zon wisselen elkaar snel af vanwege de harde wind. Later in de middag gaat het minder hard waaien en trekt het stormachtige weer weg. Het wordt 15 tot 18 graden.

