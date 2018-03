Uitspraak zaak douanier Gerrit G., Bertens en Haase op Wimbledon

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak tegen van corruptie verdachte douanier

De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zaak rond de van corruptie verdachte douanier Gerrit G. De voormalig douanier wordt ervan verdacht containers met drugs op 'groen' te hebben gezet in de haven van Rotterdam zodat ze niet werden gecontroleerd. In ruil voor veel geld zou hij tussen 2013 en 2015 verschillende drugstransporten hebben gefaciliteerd. Het Openbaar Ministerie heeft zestien jaar celstraf tegen hem geëist.

In de zaak Doussie staan ook drie anderen mannen terecht. Dennis van den B. (45) uit Rotterdam en André van der H. (57) worden ervan verdacht samen met medeverdachte René F. (49) uit Schiedam G. te hebben geholpen met het binnensmokkelen van de drugs. Tegen hen worden celstraffen van respectievelijk twaalf, tien en acht jaar geëist.

Vierde etappe Tour weer domein sprinters

De vierde etappe van de Ronde van Frankrijk biedt weer kansen voor de sprintersploegen. De rit van Mondorf-les-Bains naar Vittel gaat over 207 kilometer. Voor Marcel Kittel betekent het de kans om zijn groene trui steviger om de schouders te krijgen. De Duitser won zondag de tweede etappe. Ook Dylan Groenewegen behoort weer tot de kanshebbers. De finish wordt verwacht rond 17.10 uur.

Uitspraak hoger beroep vrijgegeven namen agenten in zaak Mitch Henriquez

Het gerechtshof in Den Haag doet dinsdag uitspraak in het hoger beroep die draait om het vrijgeven van de namen van de agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez. De nabestaanden willen de namen van de agenten om onderzoek te kunnen doen naar hun achtergrond. Het Openbaar Ministerie acht dat niet nodig. De 42-jarige Arubaan overleed twee jaar geleden in Den Haag, mogelijk doordat de politie hem in een nekklem had genomen. Dat gebeurde na afloop van een festival in Den Haag. Twee betrokken agenten worden strafrechtelijk vervolgd.

Bertens en Haase in eerste ronde op Wimbledon

Op Wimbledon komen twee Nederlanders in actie voor hun eerste partij op het grastoernooi. Kiki Bertens speelt tegen de Roemeense Sorana Cirstea, deze wedstrijd is de eerste partij op baan 8 en begint om 12.30 uur. Robin Haase treft de jonge Amerikaan Frances Tiafoe. Deze partij is de derde op baan 6. Richel Hogenkamp werd maandag uitgeschakeld op het Grand Slam-toernooi.

Hoger beroep tegen Utrechtse liquidatiebende van start

Dinsdag start het hoger beroep (pro forma) tegen leden van de zogenoemde Utrechtse liquidatiebende. Het Openbaar Ministerie had tussen de veertien en zeventien jaar geëist tegen de vijf hoofdverdachten. Vier van de vijf hoofdverdachten hebben straffen van acht jaar opgelegd gekregen. Een kreeg zeven jaar. De rechtbank zegt dat er geen concreet bewijs was voor het voorbereiden van liquidaties. Het OM ging in hoger beroep en maakte ook bekend een wetswijziging te willen zodat het voorbereiden van liquidaties ook bestraft kan worden.

Moordenaars Nemtsov horen straf

De vijf mannen die vorige week schuldig zijn bevonden aan de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov in 2015 horen dinsdag welke straf zij krijgen. Voor de man die het fatale schot op Nemtsov loste, dreigt een levenslange gevangenisstraf. De Tsjetsjeense ex-militair Zaur Dadajev werd door de rechtbank aangewezen als de schutter. Vier metgezellen van Dadajev, die allen medeplichtigheid bekenden, kunnen een maximale celstraf van 25 jaar krijgen.

TV-Tip: De Zaak van je Leven

21:15 – 22:00, NPO2: Politiemannen Bob en Gerrit blikken terug op de zaak van hun leven: de moord op barman Gijsbert Dekker, die in 1998 in zijn café aan de Ceintuurbaan in Amsterdam wordt vermoord. Een zaak vol krankzinnig toeval en met een niet te bevatten ontknoping.

En verder:

- Vieren de Amerikanen onafhankelijkheidsdag, de '4th of july'.

Weer:

Dinsdag wisselen wolken en zon elkaar af, met de meeste zonneschijn morgenochtend in het noorden. Het blijft vrijwel overal droog en 's middags is het 19 tot 23 graden. De noordelijke wind is rustig, 2 of 3 Bft. Vanaf woensdag begint het warmer te worden. Donderdag verwacht Weerplaza maxima van 24 tot 29 graden en ook vrijdag is het zomers warm. De kans op buien neemt vrijdag wel toe.

